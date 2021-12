El intendente Guillermo Montenegro encabezó una conferencia de prensa donde se presentaron acciones que el Municipio, a través de distintas dependencias, está llevando adelante y, al mismo tiempo, otras medidas proyectadas en el corto plazo.

En este contexto, el Intendente remarcó que “un solo siniestro es una situación que nos preocupa, un caso es un problema, sobre todo cuando se involucran vidas humanas” y que las decisiones en materia de seguridad vial “son transversales, donde interviene Defensa Civil, SAME, las secretarías de Salud, Gobierno, Seguridad, el Emvial, entre otras áreas”.

En esta misma línea, Montenegro explicó que “retomamos un trabajo muy importante -que se había abandonado- con el Observatorio de Seguridad Vial, el cual está integrado por el Municipio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, su par provincial y la Justicia. Esto genera información que la Comisión Asesora en Seguridad Vial, integrada por más de 50 instituciones, utiliza para generar proyectos y planificaciones, junto al Municipio. Agradezco el compromiso de ambas instituciones”.

Uno de los puntos que destacó el jefe comunal es la concientización y el comportamiento social: “El recurso que puede poner el Estado municipal, provincial, nacional, es finito y la única forma que esto logre trabajar de muy buena manera, es que cada uno de los habitantes del Partido de Gral. Pueyrredon tome clara conciencia de que cuidándonos a nosotros estamos cuidando a los otros. Vamos a seguir trabajando muy fuerte en lo que son campañas de educación vial, en controles y sanciones, pero no alcanza solamente con eso”.

“Yo no escapo a los problemas sino que me pongo al frente. Este es problema que no solo lo tiene Gral. Pueyrredon sino la Provincia y todo el país. Tenemos que generar los cambios culturales para concientizar sobre el cuidado de cada uno de nosotros. Lo supimos hacer en muchas cuestiones durante estos últimos años pero hay que poner un poco más”, añadió.

Durante la presentación, se brindaron estadísticas sobre hechos registrados en materia de seguridad vial.

Además, se anunció que se este mes se firmará un convenio con una universidad nacional para implementar un sistema de fotomultas, con fondos afectados específicamente para gestión en seguridad vial, es decir campañas de concientización y obras.

También, se enviará al Concejo Deliberante una iniciativa para implementar una app donde los vecinos podrán denunciar estacionamiento en lugares indebidos.

Sumado a esto se anunció la reestructuración de la Dirección de Tránsito, con la designación de Sofía Pomponio como directora general y de Héctor Ragnoli como director coordinador.

Asimismo, se repasaron las intervenciones en materia de ingeniería vial realizadas y a realizar; las campañas de concientización llevadas a cabo desde Educación Municipal; y se enumeraron los controles realizados así como las líneas específicas de whatsapp para denunciar picadas ilegales o caballos sueltos en la vía pública, entre otras acciones de gestión.

En la conferencia de prensa acompañaron al intendente el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti; el subsecretario de Planificación y Control, Martín Ferlauto; y el presidente del Emvial, Mariano Bowden; mientras que también estuvieron presentes familiares de víctimas de accidentes de tránsito y referentes de instituciones que forman parte del Observatorio Vial y de la Comisión Asesora.