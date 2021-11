En el marco del “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico”, la ONG marplatense “Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito”, llevará a cabo una jornada de concientización y homenaje recordando a todas las víctimas de los siniestros viales en la ciudad.

Será este domingo 21 de noviembre en la zona del Puente Peatonal de Puan y la Costa -donde está el Pato de Punta Mogotes-. Remontarán barriletes en memoria de todas las víctimas. También invitan a toda la comunidad a participar y sumarse a la actividad.

Este domingo la Asociación ONG Familiares de Víctimas del Delito y Transito de nuestra ciudad, llevará a cabo un evento de Concientización y Memoria Puan y la costa.

En dialogo con Vía Mar del Plata, el Vicepresidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito, Héctor Blasi explicó que “teniamos pensado algo para el viernes 19, pero no se pudo hacer. Lo bueno es que a la barrileteada, se suma la Comisión asesora de Seguridad Vial del municipio. Estarán haciendo una actividad de concientización tal vez se sume alguna compañía de seguro también”.

Según explicó Blasi, “este año ya superamos la cifra del 2019, el último año con circulación normal del tránsito, son 46 víctimas y aún queda diciembre que siempre tiene un pico muy alto en la siniestralidad. El 2020 hubo un registro de víctimas bajo por las restricciones de circulación de varios meses: 31 en total”.

Respecto de la situación vial en Mar del Plata, remarcó: “estamos muy preocupados, no solo que la sociedad no toma conciencia sobre la responsabilidad de conducir un vehículo, también esa costumbre de transgredir las reglas, en suma, es una cultura vial de las peores en toda la región. Desde lo político, vemos muy pocas acciones, no se toma a la inseguridad vial con la prioridad que se requiere. Y la justicia ayuda a que los delitos o siniestros viales con víctimas fatales queden impunes”.