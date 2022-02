Este jueves, la oposición conformada por los bloques del Frente de Todos y Crear Juntos presentó una nota solicitando la realización de una sesión especial a convocarse el próximo lunes para tratar el expediente de Fotomultas.

"El Concejo y los vecinos necesitamos explicaciones del gobierno de Montenegro sobre lo que hay de fondo con este expediente", expresó la presidenta del Frente de Todos, Marina Santoro. Foto: Concejales Frente de Todos MDP

“Pedimos a la Presidencia del Concejo Deliberante esta sesión debido a la gravedad que implica el expediente. A raíz de la grave irregularidad que todo el mundo conoce, nos preguntamos por qué recurrieron a estos hechos, y a este tipo de tratamiento del tema. Tenemos que saber qué pretenden de fondo el oficialismo y la gestión de Montenegro con esto, ya que nos llama mucho la atención su apuro”, sostuvo Marina Santoro.

Al respecto, agregó: “Las fotomultas aún no han sido aprobadas por este Cuerpo, y aún así vemos que ya se están colocando en distintos puntos de la ciudad. A muchos vecinos y vecinas esto les ha llamado la atención, a nosotros también. ¿Cómo puede ser que apliquen algo que aún no fue avalado de manera formal? No podemos dejar pasar estas cosas, tenemos que destacar la importancia de que los expedientes pasen por el Concejo y cumplan con el paso legislativo necesario”.

En ese marco, Santoro cuestionó la falta de transparencia en este proceso, y subrayó: “Por eso, desde la oposición junto con Crear Juntos pedimos explicaciones y creemos fundamental convocar a una sesión extraordinaria para que el oficialismo y la gestión de Montenegro nos explique a nosotros y a todos los vecinos y vecinas qué hay de fondo”.