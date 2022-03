En el Día de la Mujer, distintos sectores sociales y políticos emitieron mensajes de concientización y apoyo a la lucha de las mujeres. En Mar del Plata, la Liga de Consumidores y Usuarios, Amas de Casa también se expresó mediante un comunicado.

“La Liga de Consumidores y Usuarios, Amas de Casa Mdp; hace llegar un afectuoso saludo a las mujeres en nuestro día, año con un contexto mundial atravesado por una guerra que como todas es insensata y que en el ámbito local nos obliga a una mayoría de las mujeres en particular a hacer esfuerzos extremos para sobrevivir”, afirmaron.

La organización, que surgió de la mano de un grupo de mujeres que se cargaron al hombro reclamos que hacen al vivir cotidiano de los marplatenses, como lo es el reclamo por la recategorización del gas natural en la ciudad y la zona, se sumó a las consignas de este 8M.

“‘Felicitar’ en este día pareciera una palabra destinada a fracasar. HOY 8 DE MARZO es un día para resaltar que pese a todo, el espíritu femenino, que no es lo mismo que decir mujer en particular siempre será el lugar donde se encuentra el verdadero sentido de la esperanza. No en vano femenino es sinónimo de cuidado”.

Y concluyeron: “Nuestro deseos es que el trabajo de tantas mujeres honestas cambie el mundo”. La nota está firmada por Marisa Sánchez y su Comisión directiva integrada por: Ana M Spalletta, Patricia Sisti, Susana García, Anabella Colleja, Mirian Bologna, Oscar Caleri.