Nancy Prieto (51) es docente de primer grado en la Escuela Primaria 78, ubicada en Bahía San Blas al 3500, en el barrio Parque Independencia. Este miércoles al mediodía asistió al establecimiento para ayudar a armar los regalos de la colación de los alumnos de sexto. A la salida, fue brutalmente asaltada por dos delincuentes armados, que le robaron su Volkswagen Gol.

Una testigo filmó la escena que será utilizada como prueba para identificar al menos a uno de los delincuentes. “Estaban armados y le gatillaron” aseguraron los espectadores de la aterradora escena. La víctima confirmó que le gatillaron dos veces en la cabeza y los disparos no salieron y un tercer tiro lo realizaron al aire.

La mujer se encuentra en buen estado de salud y solo presentó lesiones leves por el forcejeo.

“Hace un ratito llegué a casa después de hacer la denuncia, de la Clínica. Estoy aturdida, no termino de caer. Los dolores que tengo de los golpes sé que se me van a ir yendo, soy fuerte y no van a poder contra mí. Ahora, lo que es interno en mi corazón, ahí estoy más complicada. Es un angustia grande, fue un miedo muy fuerte el que tuve y lo único que estaba haciendo era salir de trabajar de la escuela. No estaba haciendo nada complicado, nada fuera de la ley. Había ido a ayudar a unas compañeras para los regalitos de los nenes de sexto”, declaró la mujer en dialogo con el portal Ahora Mar del Plata.

Luego de ocurrido el robo, llegó al lugar personal policial de la comisaría quinta -con jurisdicción en la zona- que notificó a la fiscalía del caso y se inició una investigación para identificar y detener a los asaltantes.