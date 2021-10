El bloque Crear Juntos que integran Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para reclamar la falta de obras pactadas para concretarse a principios de 2021 en un establecimiento escolar, impidiendo sus actividades educativas primordiales. Expresan que “no es la única obra de estas características que no ejecutó el municipio, son 23 y el municipio no avanzó ni el 10 % de lo previsto”.

En diciembre de 2020, se gestionaron y aprobaron una serie de obras para la Escuela de Educación Secundaria n° 16, ubicada en calle Pacheco de Melo del Barrio Alfar, Mar del Plata. A pesar de que el plazo de ejecución establecido era de 120 días hábiles, al día de hoy las obras no han comenzado.

La gestión de las obras estuvo a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación en conjunto con el municipio, y la aprobación, de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar.

Al consecuente reclamo de la comunidad educativa se unió el del bloque Crear Juntos, que el pasado 14 de septiembre elevó un pedido de informe al Concejo Deliberante solicitando explicaciones y la concreción de las obras, que resultan de urgente necesidad para alumnos y docentes del establecimiento.

En efecto, la demora ya generó perjuicios de toda clase para los miembros de la institución, pues se esperaban refacciones de filtraciones, un pozo absorbente y sanitarios para personas con discapacidad.

“A raíz de las filtraciones por la lluvia que se producen en el techo, la comunidad de la escuela hizo la colocación de membrana en el techo, pero siguen presentándose goteras (...). Un sector del patio que se utiliza para recreación y educación física se encuentra inhabilitado por desmoronamiento del pozo séptico”, detalla el reclamo del bloque Crear Juntos.

“A la institución concurre un alumno en silla de ruedas, quien debido a las dificultades al momento de utilizar los baños o al ingresar a la escuela, no asiste”, puntualiza. “La educación es un derecho y por lo tanto el estado debe garantizarlo en condiciones óptimas para que todos puedan acceder a él. Es sumamente necesario contar con espacios acondicionados para que ningún alumno se sienta vulnerado por sus condiciones y pueda ser incluido en el mismo espacio que sus compañeros, respetando la diversidad y derechos de todos”, concluye el reclamo dirigido al Concejo Deliberante.

Por estas razones, el bloque Crear Juntos elevó un proyecto de comunicación desde el Concejo Deliberante solicitando al Departamento Ejecutivo que “informe los motivos por los cuales no se realizaron las obras, (...) informe el plazo de ejecución de las mismas en tiempo y forma, (...) y arbitre los medios necesarios a fin de llevar a cabo, a la brevedad, las obras gestionadas en diciembre del año 2020″.