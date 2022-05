“Por una nueva ley de drogas, derogación de la ley 23.737. Ley Integral de Cannabis ya! No más presxs por plantar!!!. Indulto y Reparación Histórica a las personas perseguidas y afectadas. Siendo las mujeres, población trans, travesti y no binaria, migrantes, afros y pobres las principales víctimas del prohibicionismo ya que este también es una expresión del patriarcado que avanza sobre nuestros cuerpos y territorios. No puede haber producción con personas presas y perseguidas. Capacitación a las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial sobre el avance normativo”.