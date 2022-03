“Mi Primer Comercio” es una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Productivo local que tiene como objetivo brindar asesoramiento y asistencia profesional personalizada de forma gratuita para iniciar un negocio de forma más fácil, simple y ágil.

Uno de los comercios adheridos a este programa es “Camila’s Cake”, un local dedicado a la elaboración y venta de postres, desayunos, tartas y café take away. Está ubicado en San Juan 540 y abrió sus puertas luego de iniciar el trámite de habilitación a fines del año pasado.

El intendente Guillermo Montenegro visitó el comercio y dialogó con sus titulares. “Me recomendaron que vaya a Mi Primer Comercio y me asesoraron de una forma excelente, rápido y súper ágil. Gracias a ellos tenemos la habilitación ya que es un trámite que lleva muchos pasos y yo sola no hubiera podido. Si alguien decide emprender un comercio, la verdad es que los recomiendo”, explicó Camila Ibáñez, una de las dueñas del emprendimiento.

“Siempre me gustó todo lo relacionado a la repostería y un día mi tía, que es mi socia, me sugirió hacer esto que, en realidad, era un proyecto para mucho más adelante pero que acá está y de a poco le vamos sumando más cosas. A futuro, tenemos la idea a futuro de ampliarnos a un café con la pastelería”, agregó.

Asesoramiento detallado y personalizado

Los interesados pueden acercarse a Salta 1842 (5º piso) de lunes a viernes de 8 a 15. También se puede escribir a miprimercomercio@mardelplata.gov.ar

Allí se brindará asesoramientos varios, desde cómo obtener la habilitación, sellar un contrato de alquiler, instalar medios de pago electrónicos, solicitar los medidores de luz y gas, saber si el uso de suelo está permitido para el rubro, qué impuestos se tienen que pagar, si hay que inscribirse como monotributista o cómo contratar servicios, entre otras cosas.

Además, se brindará información sobre cómo abrir una cuenta bancaria, cómo operar con CBU o saber cuáles son las líneas de crédito o financiamiento vigentes que mejor se adecuan al negocio.