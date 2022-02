Se cumple un mes de la muerte de Lourdes Magaly Juárez, una joven de 19 años de edad que se encontraba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. Las causas del deceso no quedaron claras y se inició una investigación para determinar los motivos.

Lourdes había sufrido un siniestro vial en el que perdió la vida su novio, después de permanecer dos meses internada en grave estado –a causa de las heridas- la joven comenzó a recuperarse y sin mostrar signos de desmejoramiento, falleció y el caso se llenó de suspicacias.

Se recuperaba después de estar dos meses internada y murió en extrañas circunstancias

Desde ese momento, sus familiares y amigos piden que se esclarezca el caso, el cual llegó a la justicia. Este lunes a partir de las 9 de la mañana se manifestarán en la puerta de Tribunales, ubicado en Brown 2046, para pedir que se avance en la investigación.

Según relató Cielo, una de las mejores amigas de Lourdes, la joven “entró al Hospital Interzonal General de Agudos el día 21/11 del 2021 por un accidente de tránsito ocurrido en Colón y Jara. Pasó de Terapia Intensiva a Terapia Intermedia con una mejoría milagrosa. De habernos dicho que ya no había esperanza y que había que desconectarla, pasamos a que se levantó, estaba hablando, caminando, riendo, todo como si nunca le hubiese pasado nada prácticamente”.

A un mes del fallecimiento de una adolescente que estaba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos, sus familiares y allegados se concentrarán este lunes en Tribunales. Foto: Facebook: Cielo Grebol

Y prosiguió: “En Terapia Intermedia, tuvieron que aislar a todos por sospechas de Covid-19, a Lu le hicieron 3 hisopados los cuales dieron negativo, pero igualmente no nos dejaban visitarla. Hacía bastantes días que la mamá no podía verla, Lourdes llegó al punto de extrañar tanto que se ponía a llorar, entonces citaron a la mamá el 21 de Enero a las 11:30 a.m, ella 11:27 estaba arriba y ahí se encuentra con su hija en otra habitación (la más alejada, al fondo), sin ninguna maquina, sin su traqueotomía, toda empapada (literalmente) en alcohol y agua, arrugada como si hubiese estado 2 horas bajo el agua, súper hinchada, con su pañal ensangrentado, ya dentro de una bolsa y con un golpe en el pómulo”.

Desde el Hospital Regional de Mar del Plata aseguraron que la joven murió por causas asociadas a coronavirus. Sin embargo, se había informado que sus tests dieron negativo y su cuerpo apareció con heridas y bañado. Además, al cuaderno en donde escribía para comunicarse, fue encontrado con hojas arrancadas minutos antes de su muerte.

Despiden los restos de Lourdes Juárez, la joven de 19 años que murió en el HIGA

Según indicó su amiga, la madre de Lourdes preguntó qué le pasó a su hija y no obtuvo respuesta, “pregunta que por qué estaba empapada y tampoco, al rato, habla 2 segundos con el médico, éste le dice que se le cerró la traqueotomía (Lourdes podía estar sin el tubito de la traqueotomía unas horas, respirando ella misma), cuando la mamá le dice esto, el doctor le dice que con ella no se puede hablar y se va. En 7 minutos no podés hacer todo eso, es imposible, está marcado que ella falleció 11:20, 7 minutos antes que entre la mamá. Dijeron que supuestamente 10 personas estaban intentando reanimarla... ¿Ninguna de las 10 puede salir a decir algo?”.

Por último, remarcó que “hay testigos de que ella, alrededor de las 9 a.m. de ese mismo día se había estado pintando las uñas y hablando con las enfermeras. Ella tenía un cuaderno, el cual tiene hojas arrancadas, en el que dice que no la bañaban desde el sábado anterior, que sí nosotros podíamos hacerlo, pero no nos dejaban. También dice que no la aspiraban ni le cambiaban el pañal. Lourdes dijo que una enfermera, en Terapía Intensiva la golpeaba, pero se excusaron diciendo que estaba delirando por los medicamentos”.