Tras el paso del Presidente del Emsur, Sebastián D’ Andrea por la Comisión de Ambiente, a instancias de un proyecto del Frente de Todos para saber el estado de las obras y operatoria del predio de disposición final de residuos, las concejalas Sol de la Torre y Virginia Sívori lamentaron la falta de respuestas del gobierno de Montenegro. “No se pueden gestionar los residuos de la ciudad en un estado de análisis permanente, se precisan políticas públicas eficientes y concretas”, manifestaron.

Las concejalas Sol de la Torre y Virginia Sívori lamentaron la falta de respuestas del Presidente del Emsur en su paso por la Comisión de Ambiente. Prensa Frente de Todos

“Desde hace seis años gobierna la misma fuerza política y todavía siguen sin saber cómo gestionar los Residuos Sólidos Urbanos y en base a qué números y balances. No pudieron decir cuándo enviarían al Concejo el nuevo pliego para la gestión del predio de disposición final, ni cuándo el Municipio empezaría a cobrar la tasa de Grandes Generadores que hoy cobran los privados. Tampoco dijeron cuántos puntos verdes hay en la ciudad, ni cómo están fomentando la separación de residuos. Lo único concreto, por ahora, es que en materia ambiental y de gestión de residuos, Montenegro sigue improvisando en lugar de planificar”, completó de la Torre.

Por su parte, Sívori dijo estar convencida “de la necesidad de revisión y estudio como base para la planificación de las políticas públicas”. “Sin embargo, el Estado municipal no puede estar en permanente evaluación de situaciones. Tiene que planificar. Pero no lo hace: de hecho, Montenegro sabe desde que asumió que el contrato con el Ceamse tenía una fecha de finalización y no actúo en consecuencia, ni a tiempo. La gestión de residuos no deja lugar para más improvisación. Es esencial que es Estado Municipal estudie, planifique y, sobre todo, ejecute políticas para el abordaje de los residuos urbanos, en pos del cuidado del ambiente y la salud pública”, concluyó Sívori.