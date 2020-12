La ceremonia se realizó con la presencia del Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; la participación de Walter Vuoto, Intendente de Ushuaia, Veteranos de la Guerra de Malvinas de Ushuaia y Río Grande, representantes de la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas”, representante de “Generación Malvinas”, miembros de la planta política fueguina y nacionales, representantes de Fuerzas de Seguridad con asiento en Tolhuin y público en general.

El acto contó con la presencia de los centros de Ex Combatientes, autoridades nacionales, provinciales y municipales de las ciudades de Tolhuin y Ushuaia.

Iniciado el acto, y luego de presentar a las autoridades, se procedió a hacer el arriado del Pabellón Nacional que permaneció flameando en lo alto del mástil “Estrecho San Carlos” y fue reemplazado por un Pabellón nuevo. Esta ceremonia fue efectuada por los intendentes presentes, acompañados de los presidentes de los Centros de Veteranos de la ciudad de Ushuaia y Río Grande. Al izar el nuevo Pabellón se entonaron las estrofas de “Aurora” y consecutivo, las estrofas del Himno Nacional Argentino.

El Intendente Daniel Harrington, hizo entrega de presentes que emulaban el monumento emplazado en la explanada ubicada entre las calles Rafaela Ishton y Te-Al. Estos fueron recibidos por el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, Conrado Zamora, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Río Grande, Raúl Alberto Villafañe, la representante de “Generación Malvinas” de Río Grande, Romina Gutiérrez y la hija del VGM Mario Alberto Carballido, Miriam Carballido.

Harrington entregó presentes que representan el nuevo monumento en la provincia de Tierra del Fuego.

Por su parte, el VGM Villafañe hizo entrega de una placa de reconocimiento a Daniel Harrington. Asimismo, se hizo el descubrimiento de la placa que se podrá ver de manera permanente en la plazoleta y que está exhibida junto al monumento.

Finalizado ese acto, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Río Grande, dirigió palabras frente al público presente. “Señor Intendente, no es un pequeño homenaje, es un gran homenaje el que le hace a los Veteranos. Nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena, junto con el de ustedes, que es preciado para poder seguir con esta causa y seguir adelante”, dijo Villafañe.

El Intendente de Tolhuin saludó personalmente a cada Veterano.

El VGM, resaltó el compromiso de Harrington con la Causa Malvinas y expresó el orgullo que siente de tener un monumento en la ciudad mediterránea de la provincia y que los hayan invitado a todos los Veteranos a la inauguración. “Es una forma de recordar y seguir malvinizando”, expresó y recordó que “nunca hay que olvidar. El soldado muere dos veces: una, muere en combate y la otra, cuando se olvida y esta forma es de no olvidar”, dijo señalando el monumento.

En consonancia a estas palabras, Harrington pronunció un discurso sincero y espontáneo. “Siempre preparo unas palabras para poder expresar lo que siente el Intendente, Daniel Harrington, para compartir este momento con ustedes, pero también es cierto que, me gana el corazón, me gana la emoción. Me gana el sentimiento por nuestra tierra, me gana el sentimiento por el suelo de Malvinas. Me gana el sentimiento y el orgullo por aquellos que combatieron esta gloriosa gesta, allá por 1982. Nosotros trabajamos día a día para poner a Tolhuin en el lugar que se merece, pero también trabajamos porque hay causas que no son de los Tolhuinenses simplemente, es de todo el pueblo argentino. De los fueguinos principalmente porque tenemos un pedazo de nuestra tierra, un pedazo de nuestra Patria, un pedacito de nuestra provincia que no está completo y que debemos día a día trabajar como lo hacen los ex combatientes en la causa malvinizadora”.

El monumento fue construido con madera de lenga, árbol autóctono de Tierra del Fuego.

“Tenemos que hacer con las herramientas que nos da hoy la democracia. Sí para el diálogo, con perseverancia, pero sobre todo, alzar la voz en cada rincón del país y en cada lugar que nos toque defender nuestra soberanía, y decir que las Malvinas son argentinas”, remarcó y recordó el compromiso que tenemos de transmitir de generación en generación la Causa Malvinas, “que no tiene bandera política, que no tiene mezquindades”, dijo Harrington y se comprometió a seguir defendiendo y trabajando por la causa malvinizadora.

Luego del discurso, las autoridades presentes procedieron a desatar la cinta de la plazoleta, dejando de esta manera, inaugurado oficialmente ese espacio de recreación y homenaje hacia los Veteranos de Malvinas, en la ciudad de Tolhuin. Para finalizar se entonaron las estrofas de la Marcha de Malvinas, tal como lo indica la Ley 1154, mediante el Decreto 1188/17, donde se estableció su entonación de manera obligatoria, al finalizar cualquier acto institucional, oficial o militar, organizado por cualquiera de los 3 poderes de la provincia.