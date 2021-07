Dentro del marco de “Plan Proyecto Humanitario”, un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dentro de dos semanas, viajarán a las Malvinas para iniciar otro proceso de identificación de restos humanos enterrados en fosas colectivas, luego del conflicto de 1982. Ambos equipos deberán cumplir un riguroso aislamiento antes de viajar.

Esta tarea va a ser un poco más dificultosa, ya que no se cuenta con la ubicación de una de ellas. Este nuevo desafío tendrá como primer objetivo buscar la fosa en la zona conocida como Teal Intel o Caleta Trullo. Allí habría posibles restos de soldados argentinos.

Los hospitales de campaña fueron emplazados en varios puntos durante los combates para la atención primaria de los soldaos heridos.

Daniel Filmus dio declaraciones y dijo “Esto es la continuidad de una política de Estado que tiene como objetivo r esponder a la angustia de las familias que hace casi 40 años esperan identificar a sus seres queridos que combatieron valientemente por la soberanía en Malvinas”. Este proceso de identificación inició en el segundo mandato de la presidencia de Cristina Kirchner, continuó en la presidencia de Mauricio Macri y ahora, con Alberto Fernández.

Filmus manifestó satisfacción porque en el trabajo que se va a iniciar en agosto se incluye la remoción del suelo en un área de 20 por 5 metros en Teal Inlet/Caleta Trullo. Este lugar fue indicado por un veterano de guerra británico , pero la verdad es que no se sabrá si la versión es cierta hasta que se remueva el terreno. La desventaja es que en el lugar no hay marcas y por el paso del tiempo, otro factor que influye es el movimiento del suelo. Por su lado, el capitán de Ejército Británico, Geoffrey Cardozo, mostró tristeza por no haber podido revelar él ese misterio en un segundo informe que hizo en 2018.