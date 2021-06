En las instalaciones del Ministerio de Defensa argentino, se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración de los 39 años de la finalización de la Gesta de Malvinas. El mismo estuvo encabezado por el Ministro Agustín Rossi, acompañado de autoridades civiles, militares y de fuerzas de seguridad.

Autoridades civiles y militares participaron del acto central por el 14 de junio, en el Ministerio de Defensa. Juan Pablo Ruiz | Web

En su alocución, Rossi dijo: “Esta fecha nos invita a mirar Malvinas desde diferentes perspectivas, nosotros elegimos la de la soberanía, y es un hecho constitutivo de nuestra Nación con Malvinas; y reclamamos nuestros derechos soberanos sobre las mismas a partir de la reforma de la Constitución del año 1994. Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

“La segunda perspectiva es de aquellos que escribieron las páginas más gloriosas, por nuestros combatientes que lo hicieron con una generosidad, hidalguía, con patriotismo y heroísmo que merece ser recordado y dignificado en forma permanente”, expresó.

Rossi reconoció que desde el mismo 14 de junio de 1982 y en los primeros años de la democracia “no hubo ni espacio ni tiempo para que se empiece el justo reconocimiento”. Por otro lado, dijo que el Gobierno no quiere “que estas vísperas” de cara al 40 aniversario “aparezcan con un grado de indiferencia que la sociedad no tiene”. “No nos olvidamos de los 649 muertos oficiales, suboficiales y soldados conscriptos”, agregó.

El Ministro también se enfocó en hacer una descarga de denuncias contra el Reino Unido, principalmente en las acciones militares que ejercen los británicos en las islas, desestimando las actividades económicas que van en detrimento a la economía argentina y en la cual, cada día, hay un aumento de presencia extranjera en nuestras aguas. Eso también tiene que ver con la soberanía en el mar . “No es la autodeterminación de los isleños, no es la pesca, no es la potencialidad hidrocarburifera. Todos sabemos la importancia de ese enclave militar en el Atlántico sur-sur, su mirada a la Antártida, sobre el Estrecho de Magallanes”, dijo.

Las ofrendas se depositaron en el monumento a los Héroes y Caídos en combate del Ministerio de Defensa. Juan Pablo Ruiz | Web

Para finalizar el acto, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa que destaca el patriotismo en defensa de la Soberanía Nacional de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Minutos después, las autoridades depositaron ofrendas florales a lo que siguió un minuto de silencio. La banda militar “Ituzaingó” interpretó la Marcha de las Malvinas, dando por finalizado el acto.

Acto en Malvinas

Por su parte, los isleños, realizaron un oficio religioso de “Acción de Gracias” en la Catedral de la Iglesia de Cristo de Puerto Argentino. Milicianos miembros de la Fuerza de Defensa de las Islas, junto a militares del Ejército Británico y Fuerza Aérea Real, realizaron un desfile por la avenida costanera, pasando por el Monumento que recuerda la Guerra de 1982, donde los residentes de Puerto Argentino, se reunieron para recordar a sus soldados.

El monumento situado sobre la avenida costanera, fue epicentro de los actos por el 39° aniversario de finalización de las gesta de Malvinas. Web

Después de oraciones, el Gobernador Nigel Phillips, miembros de la Asamblea Legislativa, el Comandante de las Fuerzas Británicas para el Atlántico Sur, así como representantes de las Fuerzas Armadas, asociaciones de veteranos, invitados y familiares, colocaron ofrendas florales. Lo mismo hizo Mark Pollard, Miembro de la Asamblea Legislativa en Londres. Pollard colocó una ofrenda floral en la catedral de San Pablo, en la ciudad capitalina inglesa.

Desde el gobierno isleño se remarcó “Después de 74 días de guerra en 1982, el 14 de junio marca nuestro ‘Día de la Liberación’ . Damos gracias a los que lucharon por nuestra libertad y recordamos a los que nunca regresaron a casa”.

Secciones de las diferentes fuerzas, que se establecen en Malvinas, desfilaron ante el público residente de Puerto Argentino. Web

Una recepción pública organizada por el Gobierno Británico en las Islas y celebrada en el Ayuntamiento de Puerto Argentino, concluyó las actuaciones del homenaje.

Cabe destacar que de cara a los 40 años de la Guerra de Malvinas, los isleños asignaron una partida de 150.00 libras esterlinas para los actos de celebración del aniversario por el Día de la Liberación. Ese monto se desprende del fondo de reserva malvinense que asciende a cientos de millones de libras y que para el próximo ejercicio contará con un superávit.