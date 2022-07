El maipucino de 25 años Fernando Contreras representará a Mendoza y al país en el Campeonato del Mundo XCO, DHI y Team Relay que se disputará en la ciudad francesa de Les Get, del 24 al 28 de agosto. Y posteriormente, cerrará su año en la última fecha de la Copa del Mundo en Italia.

Pero además tiene un propósito mayor: poder correr en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Fernando Contreras Foto: Instagram

Fernando comenzó con el ciclismo a los 9 años, incentivado por su papá Hugo (ex ciclista). Y junto a sus hermanos, fue de apoco tomándole el gustito a la práctica de el montain bike.

Su padre los entrenaba para competir en las carreras de infantiles, en distintos lugares de la provincia. Tupungato y San Carlos, las más frecuentes. “Era la salida familiar de fin de semana por medio, y lo disfrutábamos muchísimo”, confió.

Y agregó: “Después, Carlos Sigre me preparó para mi primer Argentino de XCO en donde obtuve el primer título nacional”.

Con el tiempo fue conociendo las distintas modalidades y aunque el rally es su favorita, el XCO es donde mejores rendimientos ha obtenido.

Fernando Contreras, representando a la Argentina. Foto: Instagram,

De adolescente alternó la escuela, el deporte y los amigos. Supo ordenarse para cumplir con todos sus propósitos. Aunque la prioridad siempre fue el MTB.

Una vez que finalizó el secundario en la escuela Prof. Gilda Cosma de Ledde de Maipú (NdR: logró el mejor promedio y fue abanderado), se dedicó ciento por ciento al ciclismo. Y hoy es de los pocos que puede decir que vive del deporte.

Es un profesional y uno de los mejores del país. Siendo además de los pocos confirmados para representar a la Argentina en el próximo Campeonato Mundial de la especialidad.

Fernando Contreras Foto: Instagram

-¿Cómo te estás preparando para el Campeonato Mundial de Francia y la Copa del Mundo en Italia?

-Por suerte en Mendoza tenemos muchos lugares variados para entrenar, así que en ese sentido no me preocupo. Me gusta mucho entrenar en Potrerillos, Las Vega, El Salto, Cerro Arco y Chacras de Coria. Nuestra geografía ayuda mucho porque permite que el ciclista adquiera la destreza y técnica para llegar a un buen nivel.

-¿Y qué modalidad preferís: rally o XCO?

-Me gustan los rally pero no de muy larga duración, hasta 3 horas rindo muy bien, además de que no requiere de entrenamientos tan duros. Diferente al Cross Country (XC), que es donde tuve los mejores resultados de mi carrera. En ésta tengo que realizar entrenamientos más rigorosos para obtener los rendimientos deseados. Además de que, hoy en día, es lo que más gusta porque significa más técnica, preparación y al ser olímpica, es la más mediática también.

Fernando Contreras Foto: Instagram

-Cumpliste con un objetivo que no todos pueden lograr: vivir del ciclismo

-Sí, me dedico pura y exclusivamente al ciclismo. Me considero un ciclista profesional, gracias a Dios formo parte del Team Venzo del Grupo Carlos Karabitian desde hace más de cinco años. Igualmente, con la situación económica que atraviesa el país, un ciclista necesita de los sponsors porque sino se hace difícil. Me ayudan mucho Ernesto Mancinelli y la bicicletería Highbike, que me acompañó siempre. Pero estamos en busca de más marcas que me acompañen y aporten para poder estar en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Fernando Contreras, en montaña Foto: Instagram

-Y la última, ¿qué es el ciclismo para vos?

-Me marcó como persona. Es una parte muy importante en mi vida. Mi cabeza está al ciento por ciento con el ciclismo.

Fernando Contreras Foto: Instagram

Su mejor puesto en el ranking mundial fue 33°, hoy ocupa el puesto 91° (323 puntos).

Entre sus antecedentes como especialista en MTB, se destaca la medalla de bronce en el Panamericano de XC en categoría sub 23 y en Elite; un subcampeonato en el Argentino de XC de elite, en 2021 y 2022; campeón argentino de XC en la sub 23 en el 2018. También fue ganador de dos Río Pinto en categoría sub 23 y ganador del Trasmontaña 2021. Lleva competidas más de 10 campeonatos argentinos en distintas especialidades.