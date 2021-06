Estos últimos dos años han sido difíciles para muchos, siendo dos años atravesados por la pandemia del coronavirus. Además de la escasez de la salud, lo económico ha sufrido golpes importantes.

Una mujer hace 17 años se fue a vivir a España con su familia, y en noviembre del año pasado volvió a Argentina para cuidar de sus padres. Al tiempo sus hijos, quienes se quedaron es el país español, se vieron desempleados, producto de la pandemia.

Hoy ella ayuda a su familia en el exterior vendiendo artesanías en la Plaza de Maipú. Se trata de Isabel y cuenta con un puesto en los artesanos de Maipú.

Su puesto en Maipú

A raíz de la situación que su familia vive en España, Isabel comenzó a vender sus artesanías en la plaza de Maipú. Comenzó con barbijos, y con el tiempo incorporó cuellitos, vinchas, turbantes y remeras. “Todo lo hago con una maquina de coser familiar”, detalló Isabel en dialogo a Vía Mendoza.

La mujer inclusive contó que cuando llegó en noviembre del año pasado, su maleta venía cargada con telas, ya que ella vendía barbijos en España y no sabía por cuanto tiempo iba a durar su estadía en Mendoza.

Sobre la realidad en España, Isabel indicó que “la vida allí no es todo lo que parece”, y que están atravesando una dura realidad económica. Ella señaló que no recomienda gente a irse a no ser que tengan algo seguro, como un familiar o un trabajo ya establecido, ya que “si van a probar suerte, ahora no es un buen momento”.

Ella planea regresar a España con su familia más adelante, pero mientras tanto seguirá vendiendo sus artesanías en la Plaza, para poder seguir ayudando a su familia. La podrás encontrar en la plaza de Maipú los días viernes, sábado y domingo, junto con los demás artesanos de Maipú.