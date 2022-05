El Centro Integrador Comunitario de El Plumerillo, ubicado en Lisandro Moyano y Cornelio Moyano ofrece atención a la comunidad tres veces por semana para realizarse test rápidos y detectar el VIH.

Los días de atención son martes, jueves y viernes de 8 a 13, frente al Campo Histórico El Plumerillo de Las Heras.

Los vecinos y vecinas podrán acceder de manera voluntaria, gratuita y confidencial a la realización de análisis con reactivos específicos para detección y control de la enfermedad. Además, por medio de un sistema se podrá identificar serología (VIH positivo) para su captación y atención.

El análisis confidencial se realiza sin necesidad de un pedido médico, es solo necesario la solicitud del paciente.

El testeo tiene como finalidad generar conciencia sobre esta enfermedad y estimular la detección temprana para mejorar el pronóstico y la calidad de vida.

Campaña Día Mundial de la Lucha contra el Sida año 2020. Foto: Prensa Las Heras

El objetivo es brindar atención sanitaria y dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida causada por la extensión de la infección del VIH.

La atención en el CIC El Plumerillo es gratuita y por orden de llegada a todos los que quieran realizarse el análisis.

Qué es el VIH

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que sin tratamiento adecuado puede generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como sida.

Una gran proporción de las personas infectadas con VIH no conocen su diagnóstico, y esto es a pesar de los grandes esfuerzos realizados para que las personas accedan al diagnóstico y/o tratamiento.

Según los datos de salud en Mendoza, se han registrado 2762 personas infectadas por el VIH (periodo de 1987 a 2016). De las cuales el 34% han presentado alguna enfermedad marcadora de sida y el 12% ha fallecido.

En Las Heras se realizarán gratuitamente test de VIH. Foto: Prensa Las Heras

El VIH se transmite predominante es por relaciones sexuales sin protección con un 87%, por compartir inyectables o agujas un 2% y transmisión de madre a hijo en el canal de parto un 5%.

Las personas con VIH en tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable por al menos 6 meses no transmiten la enfermedad.

Para hacerte la prueba no es necesario ser mayor de 18 años. Es recomendable asistir al servicio de salud acompañado por un adulto.

Si por algún motivo no querés o no podés concurrir acompañado de un adulto y sos un adolescente entre 13 y 16 años tenes la aptitud para decidir por sí mismo respecto de aquellos tratamientos que no sean invasivos.