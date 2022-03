Un grupo de alumnos del Instituto Universitas de La Plata, que egresaron hace tres años, no pueden ejercer la carrera que estudiaron porque el Ministerio de Educación de la Nación no los reconoce como estudiantes, ya que por errores administrativos nunca los inscribieron como alumnos.

Ayelen Labat, una de las estudiantes perjudicadas por la situación, a través de sus redes sociales expresó: “Al día de la fecha no tenemos título ni validación nacional debido a que las autoridades de la Dirección de Educación de Gestión Privada (Dipregep) nunca hicieron los trámites correspondientes a nuestra cohorte”.

Y agregó: “Nos recibimos en 2019 de una carrera oficial, avalada a nivel nacional y no nos reconoce nadie como guías de Turismo porque nunca nos inscribieron en ningún lado. A todo esto, nosotros gastamos plata porque Universitas es pago y, como la carrera es guía de Turismo Nacional, todas las prácticas son viajes nacionales y que salen de nuestro bolsillo. El primer año fue en La Plata pero en segundo ya fue en Tandil y Cataratas. Todo esto no es que vamos de viaje o de joda, nosotros tenemos que rendir delante de los profesores. Yo trabajé de lunes a lunes para mantener la carrera. Tenemos una bronca tremenda”.

Los alumnos insistieron para ser reconocidos como tales, y si bien parecía que lo habían logrado, en 2019 los notificaron con que la situación estaba lejos de resolverse.

Por su parte, la joven contó que para afrontar los gastos que implicó la carrera, debió mantener dos trabajos.

En cuanto a las respuestas que le dieron las autoridades, dijo que: “la anterior directora de la carrera nunca nos inscribió y que eso nunca pasó en otras carreras. De hecho la mayoría que se recibió ahí está trabajando en parques nacionales, esta es la primera vez que pasa. Lo cierto es que nosotros estamos esperando y perdiendo oportunidades laborales, si estas ilegal nadie te quiere contratar”.

Finalmente, se lamentó: “Este año tenía ilusiones de trabajos como Guía de Turismo pero todavía no puedo hacerlo. Somos once personas que estamos en esta situación y vamos a mover las aguas para que se sepa lo que está pasando. Son años perdidos. Tuve oportunidades laborales y no me pude presentar porque me falta el título”, concluyó.