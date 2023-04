La Plata: los padres de los compañeros del alumno que fue armado al colegio se quejaron y pidieron la expulsión

Después del caso del alumno de La Plata, quien fue armado al colegio para amenazar a una maestra y dispararle, este lunes los padres del menor tuvieron una reunión con los directivos para aclarar lo sucedido. Esto hizo que las familias de los otros chicos se indignaran porque la directora aseguró que no iba a expulsar al niño.

“Si el nene no se va, retiramos a nuestros hijos de la escuela”: la queja de una madre de un alumno de la Escuela Primaria 55

La situación en la Escuela Primaria N°55 de La Plata es demasiado tensa. En las últimas horas, Mariel, la madre de uno de los alumnos de quinto grado, dialogó con 0221.com.ar y enunció que hay dos versiones: “la de los padres y de los chicos es que el nene los amenazó, los golpeó y salió al patio con el arma; la de los maestros es que no pasó nada. La maestra vio que él tenía el arma y actuaron como tenían que hacerlo”, explicó la mujer.

Cuando las familias de los chicos de 11 años de la institución se enteraron que el alumno que fue con la intención de disparar a una docente no sería expulsado, se enojaron con los directivos que dijeron que el arma era “no letal”.

“Uno no sabe si después puede venir otro chico a hacer lo mismo o lo que sea. Como mamá no me voy tranquila porque no es justo que tengamos que dejar a nuestros hijos acá después de lo que pasó. No sentimos que los chicos estén seguros”, manifestó Mariel. “Los padres de quinto dicen que si el nene no se va, retiran a sus hijos de la escuela”, agregó.

La palabra de la directora del colegio

Después de la reunión con los padres del alumno que amenazó a la maestra, la directora explicó que la descripción de “arma de aire comprimido” en el acta no era verdad, ya que se trataba de un arma “no letal”.

Por último, la autoridad aseguró que “no hubo agresión alguna” a la docente, tal como había trascendido en los últimos días. “El nene cuenta que la trajo de la casa de su padre para hacer una broma”, concluyó la directora.