Nicolás Ontiveros, un fanático de Gimnasia, decidió viajar en moto desde La Plata hasta Chaco para alentar a su equipo en el partido por la Copa Argentina. La pasión por el fútbol es impresionante, lo que genera que los fanáticos tomen decisiones como estas de un día para otro.

Nicolás se fue en una Honda Titán 150 y salió por la ruta para llegar a alentar a su querido equipo al Chaco. En diálogo con 0221.com.ar, el platense contó que el otro dia fue “re manija” a la cancha, después hizo el bolso y se subió a la moto.

“Una vez que arrancás a hacer kilómetros ya está. Ahora no me puedo arrepentir, estoy en el baile. Decí que conseguí un lugar por 1500 pesos, un lujo total”, expresó el hombre.

Cuando contó a sus familiares y cercanos que iba a viajar tantos kilómetros en la moto, no le creían. “El otro día en la cancha me crucé a un par de hinchas. Me preguntaban si iba para Chaco y yo les decía ‘si, voy en la moto’. y se me reían. ‘Que te vas a ir para allá vos estás loco’, me decían”, relató.

La moto de Nicolás Ontiveros. Foto: Nicolás Ontiveros

Nicolás expresó que, aunque haga frío cuando baja el sol, está muy bien equipado. “Voy abrigado, con ropa térmica y demás, así que zafo. Ahora paré en un hotel en Vera, en Santa Fe. Cuando baja el sol bajo a descansar un rato y vuelvo a salir tipo 8 de la mañana, si sale todo bien tipo 2 o 3 de la tarde -por el lunes- estoy por Resistencia”, contó.

Fanatismo por Gimnasia: Nicolás viaja al Chaco a alentar a su equipo sin tener entrada

Hay algo que llamó mucho la atención de su historia. La realidad es que el hincha no tiene entrada para ver el partido, ya que salieron a la venta mientras él viajaba. “Calculo que venderán ahí o sino me arreglo. Cuando fui a Rafaela tampoco tenía entrada y conseguí ahí”, manifestó Nicolás.

Para poder viajar a la provincia del norte, Ontiveros tuvo que sacar cinco días de vacaciones para poder estar desde el lunes al viernes. “Entonces dije ya fue, aproveché y arranqué en la moto, ¿cuándo voy a venir para estos lados sino? Si no juega Gimnasia no vengo nunca. Después ya el miércoles vuelvo para La Plata”, agregó.

“Fuimos a todos lados cuando nos iba mal, no vamos a ir ahora que venímos ganando, ja”, agregó. Además, “locuras por Gimnasia he hecho miles, a mi no me cabe ninguna. He ido de visitante días de semana, sacaba certificado médico en el laburo, hasta me han descontado días por ir a ver a Gimnasia”, afirmó.

La locura por Gimnasia es cada vez más grande que, incluso, Nicolás va a ir al hotel para ver si puede conocer a algún jugador, “total seguro estoy yo solo en Resistencia, voy a ser el único tipo con una camiseta de Gimnasia esperando con una moto ahí parado a ver si bajan a desayunar”, concluyó.