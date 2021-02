Analía Marcos: “El afiliado lo primero que tiene que elegir es la propuesta. Si no hay propuesta concreta, ¿qué se elige? Considero que tenemos una propuesta trabajada desde hace tiempo, sabiendo y conociendo la realidad de nuestra ciudad. El afiliado tiene que elegir la propuesta de un cambio real, de una preparación para una nueva opción para el 2023. Sobre todo, que nuestro partido tenga la impronta, la seriedad y la representación que tiene que tener, comprometidos con jóvenes, darles el espacio que necesitan. La idea es llegar al afiliado no sólo con la propuesta, sino con un ejemplo de lo que ya hicimos. No sé quienes son las otras listas, y me gustaría que el afiliado responda en qué nos diferenciamos de las otras listas. Ojalá que nuestro trabajo esté a la altura que merece el afiliado y el vecino. Con responsabilidad, con compromiso, con solidaridad, con empatía.”