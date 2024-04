Sindicatos estatales de Jujuy piden otro 30% de aumento este mes

La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), Mercedes Sosa, dijo en relación a las negociaciones salariales retomadas este miércoles con el Gobierno de Jujuy que “repetidamente hemos manifestado que queremos cobrar lo que indica la Canasta Básica” y tras afirmar que su sector atraviesa una “profunda preocupación e indignación por un mecanismo de paritaria que está totalmente desquiciado”, resumió el panorama laboral de los trabajadores de la educación.

La representante gremial de los docentes mencionó entre las problemáticas particulares de su gremio que a los educadores, además de suspenderles el Fondo de Incentivo Docente (FONID) -que representa la suma de 28 mil pesos en el salario-, ahora se les retacea los abonos del transporte y solo se les reconoce recorridos de hasta 60 kilómetros, lo que implica que si el docente debe viajar más, debe pagar de su propio bolsillo, describió.

“Nos quitaron el FONID, nos están quitando los abonos, y por otro lado se están cerrando las divisiones” que cuentan con pocos alumnos, ya que “en paritaria nos dijeron que una división para mantenerse tiene que tener mínimamente cuarenta estudiantes”, se quejó, para entonces interpretar que “están aplicando una política de ajuste, y están quedando docentes cesantes. A algunos se les da continuidad y a otros no”, es decir que “no está garantizada la estabilidad” del trabajador, remarcó.

Después de conocerse estas declaraciones, el sindicato de los docentes secundarios y terciarios había sido convocado este miércoles por la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia a una reunión en oficinas del Ministerio de Hacienda, en la Casa de Gobierno, a fin de retomar las negociaciones paritarias.

SUELDOS LICUADOS POR LA INFLACIÓN

A su turno, la secretaria general de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), Susana Ustarez, luego de contextualizar la realidad actual en el marco una recesión que marca la caída de la actividad económica y de una inflación que es bajada a la fuerza con el costo de la paralización, hizo referencia a la licuación del salario.

“El año pasado los salarios en Jujuy perdieron cien puntos porcentuales contra la inflación y de eso no se ha recuperado nada; ese treinta por ciento (de aumento) que se dio en febrero, nosotros lo consideramos a cuenta de la pérdida que se dio en diciembre”, contabilizó Ustarez y sentenció: “El 2024 no empezó a ser atendido en las paritarias, y aunque lo fuera, actualmente estaríamos muy por debajo de la inflación porque el acumulado de inflación tanto provincial como nacional excede los cincuenta puntos porcentuales”.

“Si se considera el treinta por ciento como parte de la pauta salarial 2024, igual estamos 21 por ciento debajo”, aseveró.

En cuanto a la incertidumbre reinante entre los trabajadores, la titular de APOC analizó que “esta semana es corta –por el asueto en la ciudad del viernes 19- ; la próxima semana estarán cerradas las liquidaciones, y aquí no aparece una oferta salarial”, reclamó, a la vez de objetar que “se han hecho reuniones vacías de contenido, no se hizo oferta; no se resuelve nada en las paritarias”.

“LA EMERGENCIA DEL SALARIO”

Ante este panorama, Ustarez planteó que “necesitamos un incremento porcentual que empiece a nivelar la inflación y a recuperar para atrás; eso significa que en este mes tendría que ser de otro treinta por ciento, porque de otro modo no solo no hay recuperación sino que no hay posibilidad de afrontar tantos aumentos que nos llegan de todos los conceptos del gasto familiar”, en lo que a modo de ejemplo citó “los alquileres, cuyo interanual está en más del 280 por ciento”.

En estas condiciones, concluyó la dirigente sindical, “ya no se puede vivir con el sueldo, no se llega a fin de mes; no hay manera de que hagamos un esfuerzo más. Es grave la situación, y si hay una emergencia es la emergencia del salario”, completó.

El pasado martes la multisectorial sindical Intergremial, que nuclea a una parte de los gremios de trabajadores estatales de la provincia de Jujuy, había convocado a conferencia de prensa para denunciar la ausencia de convocatoria a paritarias por parte del Gobierno Provincial, a muy pocos días del cierre de liquidación.

En ese marco los secretarios generales expresaron un unánime rechazo al proyecto de Ley de Emergencia Económica que envió el Ejecutivo Provincial a la Legislatura a principios de mes y al que hacía referencia en su declaración Susana Ustarez.