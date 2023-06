Reforma en Jujuy: el oficialismo avanza, la oposición marcha

En opinión del convencional Facundo Luna, del bloque Cambia Jujuy, en la Convención Constituyente convocada para la reforma parcial de la Carta Magna provincial “se trabaja con una agenda intensa y en un escenario de respeto que conduce al consenso”, en lo que destacó el “perfil abierto y participativo” de los debates afirmando que “este es el camino que sigue la Convención, con miras a lograr la mejor redacción constituyente posible”.

Como integrante de la Comisión de Poder Ejecutivo y Nuevos Organismos de Rango Constitucional y de la Comisión de Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, Consejo de la Magistratura y Juicio Político, Luna aseguró también que se busca que “la efectivización de derechos no dependa de la visión o disposición de un gobierno o del interés de una mayoría circunstancial en la Legislatura, sino que se consagre en la Constitución” reformada al cabo del plazo establecido por la ley.

PLANTEOS DESDE LA OPOSICIÓN

Una mirada muy diferente a la valoración de un debate “abierto y participativo” que hace Luna, fue planteada por sectores de la oposición, que reclamando por “una asamblea constituyente que garantice la discusión de forma libre y soberana” se movilizarán este jueves por las calles de San Salvador de Jujuy.

“Se está haciendo costumbre del oficialismo silenciar, y con el PJ votan con un artículo que tiene el reglamento para que se nos quite la palabra”, se quejó el constituyente Gastón Remy, del Frente de Izquierda-Unidad.

Según dijo en declaraciones periodísticas, “la convención es secreta porque no solo no hay texto sino también porque no se puede transmitir en vivo lo que pasa en las comisiones, y si lo exigís te quitan la palabra”, aseguró Remy.

También puso en tela de juicio lo que interpretó como un propósito de “restringir el derecho al voto”, planteando que desde el oficialismo “quieren quitar el derecho a la ciudadanía de votar cada dos años”, haciendo que “el que gana las elecciones (cada cuatro años) se queda con la mitad más uno de los concejales, como rige en la ciudad de Córdoba, pero acá se quiere hacer en todos los niveles”.

Al mismo tiempo el convencional de la Izquierda cuestionó el reglamento aprobado por la asamblea constituyente ya que una eventual reforma de la Constitución “se hará con el voto de la mayoría simple y (el gobernador Gerardo) Morales tiene 29 de 48 constituyentes”, advirtió Remy.

UNA MARCHA Y CORTES DE CALLES

Con base en estos argumentos, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos convocaron una marcha para este jueves a las 10:00 por las calles del centro de la ciudad en demanda de “una asamblea constituyente que garantice la discusión de forma libre y soberana”.

Frente a este anuncio, la Policía de la Provincia informó que desde las 6:30 se activará un dispositivo de seguridad que implica un corte de calles en torno al edificio de la Legislatura y ordenamiento del tránsito vehicular.

Los cortes estarán en la esquina de calles Independencia y Gorriti, y en la intersección de calle Gorriti y avenida 19 de Abril, en tanto que la circulación vehicular y paso peatonal estarán habilitados por las calles Argañarás, Martiarena, 19 de Abril e Independencia.