Premiaron al gimnasta Santiago Ferrari con el Cóndor de Oro 2022, en Jujuy

Organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, la Fiesta Provincial del Deporte tuvo su momento cúlmine cuando el gobernador Gerardo Morales y intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, pusieron el premio Cóndor de Oro 2022 en las manos de Santiago Ferrari, el joven gimnasta jujeño que es campeón argentino, integra el seleccionado nacional y viene de cumplir un calendario de competencias en Europa con estupendos resultados, todo lo cual lo hizo merecedor del galardón más preciado en el ámbito del deporte local.

En la ceremonia de premiación cumplida en el espacio para eventos de la Ciudad Cultural de esta capital, los trabajadores de la prensa deportiva jujeña -encabezados por su presidente Gonzalo Barrientos- entregaron los tradicionales premios Cóndor de Plata y el de Oro a los deportistas, periodistas y gestores del deporte más destacados del año.

De izquierda a derecha, Hugo Flores, director provincial de Deportes; el gobernador Morales; Santiago Ferrari, ganador del Cóndor de Oro 2022; el intendente Raúl Jorge; Gonzalo Barrientos, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy; y Cristina Conde, directora municipal de Deportes. Foto: Vía Jujuy

COMPROMISO CON EL DEPORTE

“Apostar al deporte es decirle no a las drogas, no a las adicciones. Fortalecernos en el desarrollo deportivo es el mejor camino, así que ratificamos el compromiso del Gobierno de la Provincia y de todos los municipios con el deporte, porque me consta que en todo el territorio el deporte es la clave en la movilización de tantos niños, niñas y jóvenes”, dijo el gobernador Morales al hablar ante la concurrencia.

También expresó su satisfacción por que se haya vuelto a realizar esta premiación, después de varios años de ausencia. “Me alegra mucho que hayamos retomado esta fiesta desde el año pasado. Cuando hablamos con el Círculo que tenían la idea de retomar estos reconocimientos al deporte, me pareció muy bien, así que cuentan con todo nuestro apoyo, con Hugo Flores (secretario de Deportes provincial), el intendente Jorge, y con todas las áreas de Deportes no sólo de la Provincia sino de todos los municipios”, comprometió Morales.

Deportistas de diferentes disciplinas recibieron sus respectivos premios Cóndor, por su destacado desempeño durante la temporada 2022. Foto: Vía Jujuy

UN JUJEÑO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Tras recibir su segundo -y el más importante- galardón de la noche, Santiago Ferrari dijo que el presente fue su mejor año y que buscará fortalecer con las competencias nacionales e internacionales sus aspiraciones para poder estar presente en los Juegos Olímpicos París 2024.

“El año próximo se vienen cinco copas del mundo. Y también están los Juegos Panamericanos de Santiago (Chile), que serán clasificatorios para los Juegos Olímpicos, por lo que voy a esforzarme al máximo para poder llegar”, dijo el deportista de 19 años.

La entrega anual de los premios Cóndor es el evento más importante del periodismo deportivo de Jujuy, que reconoce el desempeño de deportistas, dirigentes, referentes y trabajadores de prensa. Foto: Vía Jujuy

Ferrari se destacó este año en los torneos desarrollados en Bulgaria, Portugal y Colombia, en donde compitió en gimnasia de trampolín, guiado por su entrenador Abraham Jure.

“Sin dudas que fue mi mejor año, rompí mi récord en trampolín y también pude ser por primera vez finalista del mundo en esa disciplina”, afirmó el deportista jujeño.

Ferrari se coronó además campeón argentino en Buenos Aires y representó al país en los Juegos Suramericanos 2022 realizados en Asunción, en donde finalizó quinto.

En el Mundial de Bulgaria fue finalista -terminó en séptimo lugar- y en la Copa del Mundo concretada en Portugal quedó décimo en cama elástica y segundo en doble mini tramp.