El filme “Mujer de soldado”, dirigido por Patricia Wiesse Risso, es un potente documental sobre mujeres violadas por militares durante el conflicto armado en Perú. Participa de la Competencia Oficial Documental en el marco de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas que se desarrolla en Jujuy.

//Mirá también: Con Graciela Borges y “Karnawal”, comenzó en Jujuy “Cine de las Alturas”

La película gira en torno a cuatro amigas que cuando eran adolescentes fueron violadas por militares. Esto ocurrió en Huancavelica, la región de los Andes más pobre del Perú, durante la guerra interna que vivió aquel país desde mediados de los años ‘80 hasta el año 2000. “En ese tiempo las fuerzas armadas utilizaron el cuerpo de la mujer como botín de guerra, y la violación de las mujeres pobres quechua-hablantes y consideradas ciudadanas de segunda, fue una estrategia común para humillar y aterrorizar a las poblaciones de las zonas rurales”, apunta la productora Jenny Velapatiño.

Magda Surichaqui Cóndor, Magna Gonzales Araujo, Santosa Rosalía Contreras Quintín y Virginia Gonzáles Araujo, originarias de Huancavelica, la región más pobre del Perú, cuentan su dramática historia en "Mujer de soldado". (Archivo Vía Jujuy)

El documental narra el reencuentro de las cuatro amigas en Manta, el pueblo del cual tuvieron que huir luego de ser estigmatizadas por toda la población e incluso por sus propios familiares, quienes afirmaban que eran las enamoradas de los militares y que ellas consintieron esas relaciones. Hasta hoy las llaman “pellejo de militar” o “puta de moroco” (palabra coloquial que hace referencia al soldado).

A través de largas conversaciones, las amigas reflexionan sobre sus vidas, sobre cómo las marcó esta experiencia y del proceso judicial que se está llevando adelante.

Ellas forman parte de un grupo de nueve mujeres que se han atrevido a denunciar a sus agresores, nueve de miles que figuran en el padrón de víctimas por agresión sexual de la Comisión de la Verdad, una entidad peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre la época del terrorismo en Perú.

LAS VOCES QUE ROMPEN 30 AÑOS DE SILENCIO

“Tenía esta historia dándome vueltas por la cabeza desde hace quince años, pero ellas no estaban listas para contarla, hasta que un día Magda, la protagonista, me dijo que quería que se conozca lo que les había pasado. Me parece que su valentía puede hacer que no solo que se conozca, sino que también logren lo que tanto anhelan: justicia”, dice la directora.

Las violaciones a las mujeres andinas figuran entre los crímenes más atroces de la guerra interna. La mayoría de estos hechos permanecen hasta ahora ocultos.

“Ha habido una manta de silencio que se debe develar, provocada por la vergüenza de estas mujeres, pero también por la falta de interés general en saber lo que realmente ocurrió en lugares remotos como ése. Más de treinta años es el tiempo que se han demorado en procesar lo ocurrido, en tomar acciones y en querer contar esta triste historia. No se ha sabido hasta ahora lo que realmente pasó con las mujeres de Manta, cómo reinventaron sus vidas y si pudieron reconstruirlas”, agrega Patricia Wiesse Risso.

La película “Mujer de soldado” ganó la convocatoria “Financiamiento para proyectos cinematográficos” y ha sido realizada por la productora cinematográfica Buenaletra Producciones.

La película de Patricia Wiesse Risso se enfoca en las historias de cuatro mujeres peruanas que en su adolescencia fueron abusadas por militares. (Archivo Vía Jujuy)

En el Festival Internacional Signi Della Note, Urbina, Italia 2020, obtuvo el Premio al mejor documental; en el Festival Internacional de Cine al Este, Perú 2021, le fue otorgado el Premio al mejor documental Sección Itinerante y Premio del Jurado Joven 2021; en el XIII Festival de Cine de VMT y Lima Sur, Lima 2021, ganó el Premio a Mejor Película.

En septiembre pasado, en la 7ma Edición del Festival Internacional de Cine de Guayaquil, obtuvo el Premio “Iguana Dorada” al Mejor Documental.

//Mirá también: Vuelve el universo de Harry Potter: anunciaron la fecha de estreno de la tercera película de “Animales Fantásticos”

En el Festival Internacional de Cine de las Alturas, el filme fue proyectado en una función presencial en una sala céntrica y se podrá ver online en https://cinedelasalturas.com.ar este viernes 8 de octubre, entre la 00:00 y las 24:00.