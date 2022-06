En el marco de la Convención Mundial de Exploración Minera que se desarrolla hasta este miércoles en Canadá organizada por la Prospectors and Developers Association (PDAC), el gobernador Gerardo Morales encabezó una presentación que bajo el título “Jujuy Verde, oportunidades de inversiones en minería”, ofreció un panorama de la actividad que se desarrolla en la provincia, exponiendo el potencial sustentable que ofrece Jujuy y con ello ir en procura de captar el interés de inversores internacionales.

Una de las definiciones más resonantes que pronunció el mandatario causó sensación en el auditorio reunido en el salón de conferencias del hotel Sheraton Centre de Toronto: “Podemos ser el futuro Arabia Saudita en la provisión de ‘hidrógeno verde’ al mundo”, dijo Morales con firmeza en el contexto de la afirmación de que “desde la concepción de ‘Jujuy Provincia Verde’, nos abrazamos a la agenda mundial de lucha contra el cambio climático”.

"Jujuy es parte activa de la explosión en el desarrollo y explotación del litio" a nivel mundial, dijo el gobernador Morales en su exposición en Canadá. Foto: Vía Jujuy

En el estrado antecedieron al Gobernador desglosando diferentes capítulos de la presentación Eduardo Zappetinni, director en el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Araceli Guzmán, geóloga de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (JEMSE); el presidente del Directorio de JEMSE, Felipe Albornoz; Martín Pérez de Solay, representante de la empresa Sales de Jujuy; e Ignacio Celorio, directivo de la compañía EXAR, empresas estas dos últimas operadoras de proyectos de litio en la Puna jujeña.

En su exposición para cerrar la presentación, entre otros varios hitos Morales puso en relieve el desafío asumido por Jujuy de producir carbonato de litio y fabricar baterías con ese mineral, como así también generar “hidrógeno verde” a partir de las energías renovables.

En ese punto hizo especial referencia al “desarrollo científico y tecnológico tremendo” que está impulsando el cambio de la matriz energética y aseveró que “en este proceso Jujuy está presente de manera activa”, señalando como ejemplo de lo dicho el proyecto del complejo de energía termo-fotovoltaico que la empresa estatal jujeña JEMSE comparte con la rionegrina INVAP.

“Los grandes cambios del mundo plantean el desafío de ser parte central de este proceso”, argumentó a favor del énfasis que su gestión está poniendo en estos temas, subrayando a la vez que “la transformación de la matriz energética en el mundo impulsará con fuerza los desarrollos de minerales y componentes críticos, tales como el litio”.

En ese plano pronosticó una “explosión en su desarrollo y explotación”, no sin hacer notar el protagonismo que tiene Jujuy en esto y su estratégica posición en el denominado “Triángulo del litio” que componen Argentina, Bolivia y Chile.

La PDAC que se celebra en Canadá es la feria de minería más importante a nivel mundial ya que abre las puertas a inversiones, mediante ruedas de negocios y exposiciones como la que ofreció este martes la Provincia de Jujuy . Foto: Vía Jujuy

MIENTRAS TANTO, LAS URGENCIAS

No obstante su optimismo de cara al futuro, el mandatario jujeño no soslayó el presente en materia de energía y advirtiendo un “atraso en la producción de hidrocarburos” interpretó que esto se debe a que “las empresas no están invirtiendo, porque no se está haciendo las obras de infraestructura necesarias”.

En esa línea sostuvo que es imperioso “terminar como sea” el gasoducto “Néstor Kirchner” anunciado por el Gobierno nacional y ahora objeto de una controversia por sospechas de irregularidades en llamados a licitaciones, e incluso imaginó un fuerte aprovechamiento del gasoducto Atacama para salir a los mercados internacionales.

Así es como también abogó por “poner en marcha de inmediato” un plan maestro de inversiones en energía con base en el criterio de “privilegiar una proyección de largo plazo”.

“El día que rompamos el cortoplacismo, seremos otro país”, reflexionó entonces direccionado un mensaje a los demás funcionarios de provincias y de Nación presentes en el recinto, aprovechando de mencionar que el Norte Grande argentino tiene un plan de inversiones de 33.000 millones de dólares para los próximos años, graficó.

Cabe decir que no es esta la primera vez que Jujuy está presente en la Feria Internacional PDAC, por cuanto hace varios años que la provincia llega a Toronto para actualizar la oferta minera en busca de inversiones. Con este fin, la agenda del gobernador Morales se completará este miércoles con su participación en mesas redondas y espacios de encuentro previstos para los diferentes actores de la industria minera y energética mundial.