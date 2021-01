Fue terminante la diputada provincial Liliana Fellner al afirmar que en Jujuy muchas familias “no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria” a causa de un panorama económico marcado por la inflación.

“He seguido con atención el aumento de la inflación y si bien parecía estar controlada hasta octubre, el registro de los últimos tres meses es preocupante porque la situación económica de cada familia jujeña se agravó”, sostuvo la legisladora.

En declaraciones periodísticas formuladas este martes, Fellner expresó su “preocupación” por el aumento de precios que en las últimas semanas se viene produciendo en alimentos y combustibles, por lo que públicamente pidió “al Gobierno nacional que atienda con urgencia el problema de la inflación”.

"La mayor preocupación de los jujeños es el aumento de los precios de los alimentos", dijo la diputada Liliana Fellner.

La diputada del bloque Frente de Todos-PJ en la Legislatura local comentó que estuvo recorriendo distintos barrios de San Salvador de Jujuy “para conversar con los vecinos” y así es como pudo recoger que “hoy, la mayor preocupación de los jujeños es el aumento de los precios de los alimentos”.

En ese plano, integrantes de su equipo señalaron que “según el Indec, la inflación en el mes de diciembre alcanzó el cuatro por ciento y en los últimos doce meses acumuló un total de 36,1 por ciento”.

“Cuando empezábamos el proceso de reactivación, llegó una pandemia y volvió a golpear una economía que caía en picada, después de cuatro años de una pésima administración y endeudamiento desmedido”, analizó la legisladora para poner en contexto la coyuntura.

“Muchas familias me expresaron su preocupación por no llegar a cubrir los gastos mensuales. Incluso -apuntó- muchas de ellas no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria”, y de cara a esa realidad planteó: “Entiendo que el Gobierno nacional trabaje en la reorganización de nuestra economía y avance en la negociación con el FMI, pero el problema de la inflación debe atenderlo con urgencia”, sentenció.

En refuerzo de su posición, Fellner sostuvo que “el aumento de la inflación es un problema que el país arrastra desde hace décadas y resolverlo es una tarea muy difícil, pero confío en que rápidamente se resuelva el desequilibrio económico del país, para que las familias dejen de perder el poder adquisitivo de sus salarios”, concluyó.

En una reciente entrevista con la agencia de noticias Télam, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), Nicolás Zeolla, afirmó que “la dinámica de la inflación irá a la baja” durante el 2021, y estimó que ese sendero de desaceleración “se va a mantener sobre todo en la segunda mitad del año”.