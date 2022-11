En el IEFA Latam Forum, Morales explicó su visión sobre litio y cambio climático

Al participar en uno de los paneles del IEFA Latam Forum, un encuentro sobre minería, energía y sostenibilidad convocado por el International Economic Forum of the Americas en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expuso sus expectativas respecto de la producción de litio, en lo que sostuvo que “la Argentina puede exportar en cuatro años diez mil millones de dólares”, al tiempo que argumentó a favor de ese mineral como componente clave para el cuidado del ambiente a nivel global.

El gobernador Gerardo Morales durante su participación en el IEFA Latam Forum, encuentro sobre minería, energía y sostenibilidad realizado en CABA. Foto: Vía Jujuy

En referencia a la producción de carbonato de litio, Morales estimó que hacia fin de año se estará produciendo 42.000 toneladas en territorio jujeño. “El crecimiento es muy importante, es una carrera virtuosa, donde ya en Jujuy hay 43 empresas de exploración” en los salares y por lo cual se proyecta alcanzar una producción de hasta 82.000 toneladas en los próximos años.

En esa línea el mandatario destacó que Jujuy, junto a Catamarca y Salta, conforman la primera región creada “para tener una política de inversiones en minerales sólidos con un desarrollo en común”.

“Nos hemos constituido como Región del Litio, y en Jujuy, además de explotar (el mineral), pretendemos fabricar baterías y agregar valor a las exportaciones”, y tras plantear desde esa mirada que la “agenda de minerales críticos para la transición” debe ser uno de “los masters planes” que debería tener el país, aseveró que en ese segmento “tenemos un potencial tremendo” que hará que “en cinco o diez años Argentina va a estar muy bien parada”, pronosticó.

“EL LITIO NO MATA, SALVA EL PLANETA”

Poniendo esto en un contexto global, el gobernador jujeño sostuvo luego que “el litio no mata el planeta, sino es para salvar el planeta”, en virtud de que su uso permite reemplazar a combustibles que generan el efecto invernadero.

Hacia fines de este año en la provincia de Jujuy ya se habrá producido unas 42.000 toneladas de carbonato de litio, según informó el gobernador Morales en el IEFA Latam Forum. Foto: Prensa CMJ

“Tenemos que resolver el tema del cambio climático, donde el responsable de la generación de gases de efecto invernadero en un 75% es la producción de energía a partir de combustibles fósiles”, advirtió Morales durante su participación en el encuentro.

“El litio es para acumular (energía), y el desafío hoy es la acumulación”, remarcó, a la par de postular que “ese es el desafío y ahí va el mundo, porque si no hacemos nada no va a haber humedales que cuidar”, alertó, y procurando llevar ese mensaje a lo cotidiano, razonó que “cuidar al planeta no es cuidar el patio de tu casa, cuidar el planeta es cuidar todo el planeta, y en ese marco el cambio en la matriz de generación de energía, y el litio, el cobalto, el cobre como minerales críticos para acumular las nuevas energías renovables, son centrales”, subrayó.

En esta oportunidad el jefe del Poder Ejecutivo jujeño compartió el panel con la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, y el CEO de la multinacional Josemaria Resources, Adam Lundin.