En lo que parece un nuevo capítulo de ribetes shakespeareanos en Jujuy, el fiscal abogado del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Nicolás Snopek, reveló a un medio porteño que el año pasado el gobernador Gerardo Morales lo llamó para “amedrentarlo” y que está sufriendo “una persecución desde el ámbito cercano” al mandatario.

“Gerardo Morales me llamó para amedrentarme. Me exigió que no cumpla mi función. Estaba fuera de sus cabales. Creo que me están haciendo una persecución desde su ámbito cercano”, dijo Snopek en diálogo con Radio 10.

El 15 de septiembre del 2020 Snopek había presentado, junto a la fiscal general adjunta de Jujuy, Flavia Hubeid, un escrito ante la Oficina Anticorrupción (OA) “para que se determine si existieron incompatibilidades” en las contrataciones de los test PCR adquiridos por la provincia para la detección del coronavirus.

UNA VOZ EN EL TELÉFONO

“Realizamos la presentación e iniciamos las actuaciones para que la Oficina Anticorrupción se pronuncie sobre la incompatibilidad y, en ese ínterin, recibí un llamado de Gerardo Morales en el cual me indicaba que no estaba muy conforme con nuestra iniciativa”, relató el funcionario que es pariente de la actual esposa de Morales, Tulia Snopek.

Frente a aquel hecho, el fiscal radicó una denuncia en la Fiscalía Federal de la provincia de Jujuy en contra del Gobernador por considerarlo “incurso en el delito de amenazas”.

“Di la prueba del llamado a la Fiscalía. En Jujuy no quieren que se controle todo aquello que tenga que ver con la administración. No hay seguridad jurídica por una decisión de Morales. Aquí se derogan leyes que eliminan instituciones. Por una intervención de rutina, hemos tenido consecuencias”, indicó el entrevistado.

Hasta su designación en el Tribunal de Cuentas en mayo de 2020, Snopek venía desempeñando como secretario parlamentario de la Legislatura de la Provincia, asistiendo al vicegobernador Carlos Haquim.

También había sido candidato a concejal de San Salvador de Jujuy por el partido Primero Jujuy, integrante del frente oficialista Cambia Jujuy que lidera el Gerardo Morales, en el año 2019.