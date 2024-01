Carlos Sadir negó que en Jujuy se esté analizando emitir una cuasi moneda

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir (UCR), dijo que los radicales son “críticos en algunos puntos que no estamos de acuerdo” en el proyecto de “ley ómnibus” del presidente Javier Milei y en ese plano destacó la predisposición del Gobierno nacional para escuchar los reclamos que plantean los legisladores opositores. En cuanto a temas de la actualidad local, descartó la posibilidad de emitir una cuasi moneda en la provincia y en relación a medidas de fuerza que anuncian centrales sindicales recordó que en Jujuy “los días no trabajados no los pagamos”.

En declaraciones a medios nacionales, Sadir destacó que “vemos una predisposición para escuchar los reclamos” en torno a los alcances de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

“Aparentemente hay una línea de que se podrían modificar algunos artículos y capítulos, por lo menos en algunos puntos específicos que se ha planteado”, analizó el Gobernador de Jujuy, al tiempo que aseguró que “en general el radicalismo tiene una postura unificada” sobre las propuestas del Poder Ejecutivo, aunque reconoció que “puede haber matices en distintas temáticas”, como ocurre con el proyecto de ley “Bases”.

“SOMOS CRÍTICOS EN LO QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO”

“En general la postura del partido ha sido la de contribuir para sacar a Argentina de la situación de crisis en la que está. Somos a la vez críticos en algunos puntos que no estamos de acuerdo y creo que hay posturas bastantes unificadas”, apuntó.

En ese contexto señaló que la Junta de Gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) -de la que forma parte- realizó una declaración rechazando las modificaciones que perjudican el sector y analizando distintas alternativas para desarrollar una propuesta en el Congreso.

“Las economías regionales han hecho llegar sus puntos de vista, en algunos casos reclamos y en otros con la posibilidad de modificar algunos artículos. Cada zona, gobernador y sector viene haciendo planteos”, valoró.

“DÍAS NO TRABAJADOS, NO LOS PAGAMOS”

Por otro lado, recordó que en Jujuy desde el año 2015 el Gobierno ha “adoptado la decisión de que los días de paro no se pague” a los trabajadores de la administración pública provincial, lo que está en línea con la postura anunciada por el Gobierno nacional de cara a las medidas de fuerza anunciadas para los próximos días.

“Tienen todo el derecho de hacer paro y marchas. Somos muy respetuosos, pero los días no trabajados no los pagamos”, subrayó Sadir.

Finalmente, descartó que en la provincia se esté analizando emitir una cuasi moneda y llamó a “seguir hablando con el Gobierno” sobre alternativas para compensar a las provincias por “la pérdida en la recaudación” tras la modificación al impuesto a las Ganancias.

“No pedimos que vuelva el impuesto a las Ganancias. Puede haber otras alternativas”, completó el Gobernador de Jujuy.