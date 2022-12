Un récord mundial muy particular: unieron sus barbas para armar la cadena más larga del mundo

No importa el tipo de barba que se tenga, todo sirve para sumarse a este récord tan particular en Estados Unidos: hicieron una “cadena barbuda”, la más larga del mundo.

Los involucrados debieron permanecer más de media hora quietos para batir el récord. Foto: Star-Tribune/Lauren Mille

La particular situación surgió en un bar de Casper, Wyoming, un estado del país norteamericano. Con la determinación de los participantes, lograron batir el récord mundial que había sido registrado en Alemania en 2007, por más del doble de metraje.

La cadena de barbas más extensa de todo el planeta quedó evidenciada en este suceso, al unir sus bellos faciales entre sí.

El bar en cuestión que fue el centro de este suceso fue el Gaslight Social. En él se reúnen hombres con barbas de más de 20 centímetros de largo. El dato particular es que si el vello facial no contaba con estas dimensiones, no podían formar parte del evento.

El récord marcó un total de 45,7 metros. Foto: Star-Tribune/Lauren Mille

La cadena barbuda logró sumar la increíble cifra de los 45,7 metros y superó por más del doble a lo registrado en 2007 en Alemania. Una referencia importante, para dimensionar el récord: la Estatua de la Libertad tiene las mismas dimensiones desde su base hasta la antorcha.

“Tuvimos que pararnos allí sin movernos. Probablemente, estuvimos durante una media hora como mínimo, derechitos y quietos”, comentó Joel Andrus, uno de los participantes a un canal de televisión local.