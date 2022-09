Quién es y cómo piensa la ultraderechista Giorgia Meloni, primera mujer premier en la historia de Italia

Giorgia Meloni, líder de Hermano de Italia, se convertirá en la primera mujer premier de Italia, luego de triunfar este domingo en las elecciones. Llega al poder mediante una coalición que formó junto a Matteo Salvini y Silvio Berlusconi. Pero, ¿quién es y cómo piensa la próxima mandataria italiana?

Meloni nació en Roma en 1977. Su madre, Anna, debió criarlas sola, a ella y a su hermana mayor, Arianna, luego de que su padre las abandonara marchándose a las Islas Canarias. “Debo todo a mi madre, mujer de voluntad, culta, que tras la coraza que viste para afrontar la vida esconde un alma frágil”, escribió en sus memorias, publicadas en 2021, en donde también contó cómo su mamá desoyó a quienes le sugerían que aborte.

Meloni llegó a la Cámara de Diputados a los 29 años.

Casi no tuvieron contacto con su padre y, a los 11 años, supo por su propio padre el desinterés que tenía para con ellas, lo que la llevó a decidir no verlo nunca más. Las tres mujeres vivían en un departamento de Roma, que un día se incendió por una vela que las hermanas dejaron encendida en su habitación. “Terminamos en la calle”, recuerda Meloni y cuenta que tras el hecho se mudaron al barrio obrero de Garbatella.

Fue entonces cuando tomó contacto con la política. También dice de su adolescencia que adoraba la música, desde los cantautores italianos hasta Michael Jackson y que era fanática de los libros de El Señor de los Anillos. Por otra parte, reconoce haber sufrido acoso escolar.

Los inicios en la política de Giorgia Meloni

A los 15 años se acercó al Frente de la Juventud, la organización juvenil del antiguo Movimiento Social Italiano (MSI), fundado por los últimos fascistas. Comenzó a militar en el verano de 1992, los fines de semana y con el nombre en clave de “Calimera” para despistar a las bandas callejeras de izquierda. Por entonces, trabajaba de niñera o camarera para colaborar con la economía familiar.

Giorgia Meloni comenzó con su carrera política a los 15 años.

En 1996, cuatro años después, la joven, ya conocida por su dureza dialéctica, se alzaba como líder nacional de Azione Studentesca, el movimiento juvenil de Alianza Nacional, nuevo rostro del MSI. En esa etapa fue elegida consejera provincial en Roma.

Su ascenso fue meteórico: pudo pasar por encima de todos los hombres y llegar con 29 años a la Cámara de Diputados, de la que fue vicepresidenta hasta 2008, cuando fue nombrada ministra de Juventud por Berlusconi.

Cuándo se dio el mayor posicionamiento de Giorgia Meloni

La próxima premier de Italia comenzó a tocar la cima de su carrera en 2014, cuando pasó a presidir Hermanos de Italia, nuevos herederos del MSI. En 2016 intentó ser alcaldesa de Roma, no lo logró pero obtuvo gran popularidad haciendo campaña embarazada de su única hija, Ginevra, fruto de su relación con el periodista Andrea Giambruno.

Giorgia Meloni llega al poder como líder de Hermanos de Italia. Foto: GIUSEPPE LAMI

Desde entonces todo fue ascenso, aunque en las elecciones de 2018 solo obtuvo un 4%. Sin embargo, su éxito deriva de la explotación del descontento de la pandemia y su papel como única oposición a la difunta coalición de unidad nacional de Mario Draghi.

En octubre de 2019, se asomó ante miles de personas en la plaza de San Juan de Letrán, y proclamó: “Soy Giorgia, soy mujer, madre, italiana y cristiana y no me lo quitarán”, apuntando directo a la legislación homosexual. Su discurso intentó ser ridiculizdo por dos chicos que lo mezclaron con música electrónica, pero lejos de eso la impusieron como un “ícono pop”.

Meloni señala que sus rivales son los “burócratas” de Bruselas, el colectivo LGBT y la “izquierda de salón”. Por otro lado, admira a la Rusia de Vladimir Putin por compartir el “sistema de valores europeos, defender el cristianismo y combatir el fundamentalismo islámico”, aunque promete “lealtad” a Occidente.

Además, para que no queden dudas, detalló sus principios durante un acto electoral de Vox en Marbella: “No hay mediaciones posibles, se dice sí o no. Sí a la familia natural, no al lobby LGBT; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islámica; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva”.