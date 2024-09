¿Te bañás todos los días?: esto es lo que dicen los expertos

Generalmente, nos bañamos todos los días por una cuestión de higiene y rutina. Sin embargo, los profesionales de la salud sugieren que esta práctica no siempre es lo más recomendable. A pesar de la creencia común de que el baño diario es esencial para mantenernos limpios y saludables, en realidad, en algunos casos, puede tener efectos adversos para la piel.

Cuáles son los impactos de bañarse todos los días

Según el artículo “Showering daily -- is it necessary?“ de la Universidad Harvard, indica que “en lo que respecta a la salud, no está nada claro que una ducha diaria sirva de mucho. De hecho, una ducha diaria puede incluso ser perjudicial para la salud”. A su vez, el autor de la nota y editor principal de la facultad Harvard Health Publishing, Robert H. Shmerling, señala que la piel normal conserva una capa natural de aceites y mantiene un equilibrio de bacterias “buenas” y otros microorganismos. El lavado y el frotado, especialmente con agua caliente, puede eliminar estos microorganismos beneficiosos, alterando el equilibrio natural de la piel.

Entre otras consecuencias de bañarse a diario, el experto detalla:

La piel puede secarse, irritarse o picar.

La piel seca y agrietada puede permitir la entrada de bacterias y alérgenos, lo que aumenta el riesgo de infecciones cutáneas y reacciones alérgicas.

Los jabones antibacterianos pueden eliminar las bacterias normales, alterando el equilibrio de microorganismos en la piel y favoreciendo la proliferación de organismos más resistentes y menos amigables, que pueden ser más difíciles de tratar con antibióticos.

El sistema inmunológico necesita cierto nivel de exposición a microorganismos normales, suciedad y otras exposiciones ambientales para desarrollar anticuerpos protectores y memoria inmunológica. Por esta razón, algunos pediatras y dermatólogos recomiendan evitar los baños diarios en los niños. Las duchas y baños frecuentes a lo largo de la vida pueden reducir la capacidad del sistema inmunológico para funcionar adecuadamente.

Además, el agua utilizada para la higiene diaria puede contener sales, metales pesados, cloro, flúor, pesticidas y otros productos químicos, los cuales también pueden causar problemas en la piel y la salud en general.

Quiénes deberían bañarse todos los días

Según el blog VeryWell Health, hay un grupo de personas que recomiendan ducharse a diario, ya que se ensucian, sudan o están expuestos a alérgenos o productos químicos en el trabajo. Estos son:

Trabajadores agrícolas

Voluntarios y personal de rescate de animales

Paisajistas

Jardineros

Trabajadores de la construcción

Directores de funerarias

Atletas

Instructores de fitness

Recomendaciones para una ducha saludable

El blog detalla una serie de recomendaciones para una ducha adecuada:

Utilizar agua tibia, ya que el agua caliente puede eliminar los aceites protectores de la piel.

Mantener duchas breves, entre cinco y diez minutos. Permanecer en el agua por demasiado tiempo puede resecar la piel.

Optar por un jabón que no reseque la piel. Elegir un limpiador corporal, ya sea líquido o en barra, que sea humectante para mantener la hidratación.

Sea delicado al usar exfoliantes o esponjas. No frote la piel con demasiada fuerza y seque con palmaditas en lugar de frotar con la toalla.

Hidratarse después de la ducha. Si la piel tiende a estar seca o sensible, es necesario aplicar una crema, loción o aceite humectante sin fragancia mientras la piel aún está húmeda.

Cambiar las toallas al menos una vez a la semana. Se debe asegurar de que se sequen completamente entre usos para evitar el crecimiento de bacterias.

Con qué frecuencia hay que bañarse

A pesar de no existe una frecuencia ideal para bañarse, el blog indica: “Ducharse a diario no es necesariamente ‘insalubre’, pero puede que no sea necesario. Para muchas personas, una ducha de cuerpo entero cada dos días o incluso cada tres días es suficiente”. A su vez, aconsejó que los días que no se baña se puede utilizar una toallita limpia para limpiarse. Por su parte, Shmerling plantea que “las duchas cortas (de tres o cuatro minutos de duración) centradas en las axilas y las ingles pueden ser suficientes”.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS), aconseja bañarse cada tres días, manteniendo una buena higiene en las áreas más propensas a la sudoración, como las axilas, las ingles y los pies.