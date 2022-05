Los sorteos y las colectas por causas solidarias en el último tiempo han tenido gran repercusión en redes sociales, y en ese sentido un nuevo personaje argentino surge en escena: Mauro Stendel.

Mauro Stendel, con un perfil definido, cada vez suma más seguidores en sus redes.

Pero lo noticioso de este tema es lo que sucederá el próximo domingo cuando, tras festejar su cumpleaños 27, rife un millón de pesos para una causa solidaria. “La gente no habla de la gente que no gana. Si vas a ganar, van a hablar de vos”.

Quién es Mauro Stendel, el Santi Maratea liberal

Este joven nació en el barrio porteño de Caballito y pasó bastante tiempo viviendo en Israel. En la actualidad reside en Miami, Estados Unidos.

Entre lo que lo identifica, se considera un admirador de Donald Trump y de Javier Milei. A su vez, estudió en la escuela ORT y para sus 17 años se mudó a Israel, donde fue elegido de un grupo de 5.000 aspirantes a formar parte de una unidad de élite compuesta por 25 miembros, del escuadrón especial de las Fuerzas de Defensa Israelíes, Duvdevan.

Pero por sus características, muy activo y a veces ácido y controversial, Stendel suma adeptos y personas que lo siguen en redes sociales. Es por ello que para su cumpleaños decidió hacer algo “especial”: “Es mi cumpleaños y quiero hacer algo distinto. Voy a donar un millón de pesos, un palenque, para una causa solidaria”, comenta en su Twitter, que ya suma más de 7.900 seguidores.

Stendel se muestra a favor de Donald Trump y Javier Milei.

Y luego continúa: “Contesten este tuit usando el hashtag #MauritoSolidario contándome para qué necesitan la plata. El que logre más likes gana. Definimos el domingo”.

Los comentarios de Mauro Stendel

Un detalle importante que muestra el perfil de este influencer es lo que sucedió a partir de la compra de Twitter por parte del magnate Elon Musk. A partir de eso, Stendel decidió abrir su cuenta en esta red social y manifestó: “Ahora que Twitter lo maneja una persona racional y de derecha, es hora de sumarme. ¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CARAJO!”.

Pero Twitter no es el único medio por el que se expresa. En Instagram sabe tener más de 143 mil seguidores, pero si bien no son números tan elevados, lo cierto es que recién su primer posteo data de hace menos de un año: octubre 2021.

Las donaciones anteriores

De todos modos, lo que suceda este domingo cuando Mauro Stendel done un millón de pesos no es una excepción. Y es que el pasado 30 de abril supo hacer lo mismo, pero con un veterano de guerra de las Islas Malvinas, Miguel Ángel González, donándole U$S 2.500 que este hombre precisaba para realizarse una operación.

Un perfil definido

Stendel no oculta su perfil ideológico en sus redes sociales: “Veterano de las FDI. Empresario, empleador y laburante. LIBERAL”. Asimismo, su Twitter lo encabeza una foto de Donald Trump y la gorra con la inscripción “Make America Great Again”.

A su vez, permanentemente tiene frases motivacionales que decoran su perfil: “¿Tenés los huevos que hacen falta para actuar diferente? ¿O te vas a morir un simple soñador? ¿Tenés los huevos para ser exitoso? Es demasiado fácil no serlo. La miseria siempre tendrá compañía. Si no querés crear olas y hacer historia tenés que ser un mediocre, neutralizar tu autenticidad y talento”.

Mauro Stendel a su vez criticó al gobierno de Alberto Fernández.

Y por supuesto, aconseja acerca de cómo las personas deberían cambiar ciertos hábitos: “¿Querés ser parte? Entonces hablá como ellos, vestite como ellos, actuá como ellos, anda donde ellos van y pensá lo que piensan. Y cuando hayas neutralizado todas tus cualidades no vas a necesitar huevos. Vas a necesitar huevos para ser diferente, huevos para salir de tu caja, ¡huevos para ganar!”.

No hay que desestimar que esa última publicación recibió una aprobación del propio diputado nacional, Javier Milei. A lo que Stendel supo ir más allá y disparar contra el presidente Alberto Fernández: “Tu gobierno comunista y el gobierno comunista de tu Jefa fueron lo peor que le pasó a la Argentina. Pero con Milei se les termina la joda, viejo borracho empobrecedor”.