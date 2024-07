¿Se viene el calor? Cuándo sube la temperatura

Las vacaciones de invierno terminaron y los días casi no ayudaron para el completo disfrute: hubo lluvias, mucho frío y muy pocos días de sol pleno. Esta semana también comenzó con frío extremo, pero hay buenas noticias para los del “team verano”.

Según detalla el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el pronóstico de esta semana muestra un importante aumento de temperatura promediando la semana.

Si bien este lunes la máxima no superó los 12° y el martes no será de más de 14°, el clima comienza a ser mucho más amigable desde el miércoles. Además, otra buena noticias es que no se esperan lluvias a lo largo de toda la semana.

Cuándo sube la temperatura

Sin dudas, atravesamos un invierno muy particular. Así como se detectaron temperaturas que incluso evidenciaron récords -las más bajas en los últimos 13 años-, también hubo días de inesperado calor. Justamente, esa es la tendencia que se repetirá este semana.

Se viene el calor en agosto (Foto AP/Anupam Nath) Foto: Anupam Nath

Al frío polar de estos últimos días le seguirá un agradable clima primaveral. Las temperaturas comenzarán a subir notoriamente este miércoles, cuando la mínima marque 10° y la máxima 18°. El jueves seguirá al alza, llegando a una mínima de 15° y una máxima de 22°.

La gran sorpresa llega el viernes 2 de agosto, cuando se espera una jornada de calor inusual para comienzos del octavo mes del año. Según prevé el SMN, la mínima será de 19° y la máxima de 26°.