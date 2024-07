Qué país de Sudamérica será demasiado caluroso para vivir en el futuro, según la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartió un informe que alerta sobre las condiciones climáticas extremadamente calurosas en determinados lugares del mundo y señala un país de Sudamérica. De acuerdo a este estudio, en 2070, Brasil atravesará un cambio climático crítico que dificultará que sea soportable por la raza humana.

En 2070, Brasil sufrirá un cambio climático extremo que afectará la salud humana. Foto: Fundación Aquae

Qué dice el estudio

El estudio se llama “Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live” y plantea que “A medida que el clima de la Tierra se calienta, aumentan los casos de calor y humedad extremos, con consecuencias significativas para la salud humana. Los científicos del clima están haciendo un seguimiento de una medida clave del estrés térmico que puede advertirnos de condiciones nocivas”, según que publicó la NASA.

El artículo plantea que mientras aumenta el calor, el cuerpo experimenta más tensión y se vuelve más necesario sudar para lograr refrescarse. Sin embargo, el aire húmedo tiene una menor capacidad para retener humedad adicional, por lo que el agua se evapora más lentamente en condiciones de alta humedad.

Cuáles son los futuros puntos calientes que afectarán la salud humana

Para calcular el índice de calor se utilizó la medida llamada temperatura de bulbo húmedo: “La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja a la que un objeto puede enfriarse cuando se evapora la humedad. Cuanto más baja sea la temperatura de bulbo húmedo, más fácil nos resultará enfriarnos. Mide la capacidad de nuestro cuerpo para enfriarse mediante el sudor cuando hace calor y hay humedad, y nos indica si las condiciones pueden ser perjudiciales para nuestra salud o incluso mortales”, indicó el estudio.

Colin Raymond, profesional que trabaja en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, indica que la temperatura de bulbo húmedo más alta que los humanos pueden sobrevivir es a 35 grados, durante al menos seis horas.

El experto afirmó que fue difícil predecir qué lugares llegue a superar esa temperatura. “Esto se debe a que es un proceso complejo que está sucediendo gradualmente y se desarrolla de manera diferente en diferentes lugares”, aseguró.

Sin embargo, los modelos climáticos estudiados arrojan que ciertas regiones van a superar los 35 grados en los próximos 30 a 50 años: “Las áreas más vulnerables incluyen el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo alrededor de 2050; y el este de China, partes del sudeste asiático y Brasil para 2070. Estados Unidos no es inmune. Dentro de 50 años, estados del Medio Oeste como Arkansas, Missouri y Iowa probablemente alcanzarán el límite crítico de temperatura de bulbo húmedo″.