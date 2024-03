Los bancos van a cerrar por seis días: fechas y motivos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que todos los bancos del país van a estar cerrados por un período de seis días. Ante esta situación, es crucial planificar con anticipación los trámites o extracciones para evitar inconvenientes.

Desde el 27 hasta el 3, los bancos van a permanecer cerrados. Foto: La Nación

Qué días van a cerrar los bancos

La razón de porqué los bancos van a cerrar es debido al fin de semana largo de Semana Santa, por esto, las entidades bancarias abrirán sus puertas por última vez el miércoles 27 de marzo y retomarán sus actividades el miércoles 3 de abril. Si bien el Jueves Santo no es considerado feriado, es un día no laborable en el calendario oficial, por lo que no habrá actividad bancaria en ninguna parte del país.

Alternativas para anticipar trámites bancarios

Retirar efectivo: aunque los cajeros automático van a estar abiertos, es posible que muchos de ellos experimenten escasez de efectivo en el transcurso de los días. Como solución, además de anticiparte al cierre y realizar la extracción antes del jueves 28, ciertos comercios, como los supermercados o farmacias, permiten retirar efectivo.

Trámite presencial en el banco: para los trámites bancarios que no pueden resolverse a través de home banking o en las aplicaciones de las entidades, se recomienda acudir lo antes posible al banco. Es importante tener en cuenta que, después del fin de semana largo, se espera una alta concurrencia de personas en las sucursales de los diferentes bancos del país.

