Lo insólito también a veces tiene lugar en la vida cotidiana. Y en este caso se vinculó con un hecho de discriminación política: un joven de servicio técnico se opuso a arreglar un celular que tenía la foto de Cristina Kirchner.

La foto del joven junto a Cristina Kirchner que originó que la persona del servicio técnico se negara a arreglar el iPhone. Foto: @dacopaale

El hecho tuvo lugar en un local situado entre la avenida Cabildo y la calle Blanco Encalada, en la Ciudad de Buenos Aires.

El joven propietario del celular, lo llevó a arreglar a este local, y en su foto de fondo de pantalla tenía colocada una imagen de él con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por ese motivo, el joven que lo atendió se negó a arreglar el teléfono celular. Y luego publicó en Twitter una foto del mismo mostrando esa imagen y con la siguiente leyenda:

“Me llegó un cliente para hacerle un servicio técnico al iPhone y lo primero que veo de fondo es esta mujer. Señor, de una vez se lo digo: “Garantía denegada por kirchnerista”.

El tuit del joven del servicio técnico, donde muestra la foto del cliente con Cristina Kirchner y enuncia el por qué se niega a arreglar el celular. Foto: @dacopaale

Ante esta decisión, el dueño del celular decidió hacer pública la situación, expresando en la misma red social: “Resulta que mi celular presentó una falla y la persona que me atendió no solo no cuidó la privacidad de un cliente, sino que pensó que jamás iba a llegarme su tweet y su respuesta fue: es mi opinión. Pero… la idea era arreglar el celu. Esto sucedió en Cabildo y Blanco Encalada”.

Este último mensaje obtuvo más de 1.600 retuits además de superar los 13.600 “me gusta”. Incluso algunos usuarios se hicieron eco de lo sucedido y apoyaron al joven discriminado, llegando a solicitar un accionar por parte del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).