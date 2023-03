De la incertidumbre a las ganas de conocer: cómo la cuarentena alimentó el sueño de viajar

En 2020 se abrió paso la pandemia por el COVID-19 y, en consecuencia, el Gobierno argentino estableció la cuarentena preventiva y obligatoria lo largo del país. El miedo al contagio, las muertes y la incertidumbre luego provocaron un hambre por disfrutar la vida, viajar y dejar de posponer los sueños.

6 de cada 10 latinoamericanos encuestados por Google en agosto de 2021, dijeron que a fin de ese año harían su primera experiencia de viaje desde que se inició la pandemia. Esto quiere decir que se han activado lo que los especialistas denominan “revenge travel’' o “viaje de revancha”.

Las personas dejaron de planificar demasiado sus travesías y se lanzaron a la aventura, bajo el lema de “recuperar el tiempo perdido”. El turismo, de esta manera, comenzó a renacer y readaptarse, luego de estar frenado durante un largo período.

Mariel Salom y Ariel Gonzáles están juntos hace 16 años, son de Villa Urquiza, Capital Federal, y tienen una hija de 3 años, Emilia. A ambos siempre les gustó viajar y tenían en mente un proyecto después de la jubilación, pero optaron por adelantarlo debido a la pandemia. Así, se lanzaron a conocer el país en su motorhome.

Mariel y Ariel se lanzaron a viajar en su motorhome por la incertidumbre que les generó la pandemia. Foto: @viajerarevolucion

El confinamiento fue lo que los motivó a emprender esta larga travesía. En medio del encierro, Ariel decidió comenzar terapia y le contó a su psicóloga que desde hacía tiempo soñaba con recorrer el país de la mano de su mujer.

Según contaron a VíaPaís, su terapeuta entonces le hizo una pregunta clave: “¿La pandemia no te demostró que en realidad quizás no llegan a la jubilación, que quizás pasa algo, quizás no están junto con Mariel? ¿Por qué no lo haces ahora?”.

Mariel, Ariel y Emilia en Santa Cruz. Foto: @viajerarevolucion

En otras palabras, le explicó al bonaerense que la crisis sanitaria por el coronavirus dejó en evidencia que no todas las cosas que uno da por hecho están aseguradas: por eso se planteó la posibilidad de arrancar ese viaje antes, y el 20 de julio del 2021 comenzó a probar la llamada “ducasita”, su medio de transporte.

Fue dejar atrás la rutina, enfrentarse a sus miedos, salir de la zona de confort y lanzarse a perseguir sus sueños. Mariel explicó por qué se llamaron ´Revolución viajera’: “Cuando decidimos salir hubo un montón de dificultades y emociones, fue una real revolución que sigue transformando a nuestra familia en lo que nos hace felices”.

Los viajes post cuarentena que rompieron con la rutina

La idea de estas familias es lanzarse a conocer el país o incluso varios países. A través de sus redes, generan contenido que le sirva al público interesado, y van ganando dinero con el que pueden financiar los mantenimientos.

Candelaria y Hernán Zapp, una pareja de viajeros que hace 20 años se dedican a recorrer el mundo junto a sus hijos, en una entrevista con VíaPaís hablaron sobre este fenómeno. “A muchísimas personas les sirvió la pandemia para repensarse, para ver qué era lo que querían de sus vidas, qué querían después”, aseguró el hombre.

En este sentido, resaltó la cantidad de gente que, incluso durante esta época de crisis sanitaria, se puso a armar sus motorhomes, sus camionetas, y comenzó a proyectarse en viajes incluso también en bicicleta, motos o cualquier otro transporte.

La familia Zapp se dedicó a viajar, incluso en plena cuarentena. Foto: Instagram

“Se ve mucha gente con ganas de vivir sus sueños y no solo quedarse con un horario de oficina. Buscaban tener recuerdos, atesorar cosas vividas, disfrutadas. Para muchas personas fue muy bueno, porque las empujó a repensarse y a ponerse una meta diferente a la que tenían antes de la pandemia”, agregó.

La pareja comenzó a sumar cada vez más seguidores en sus redes sociales en medio de la cuarentena, cuyos usuarios les consultaban diariamente sobre sus viajes. En este sentido, Candelaria sumó: “El año pasado estuvimos dando charlas por todo el país sobre nuestra experiencia. Muchos vinieron para decirnos que les alegramos la pandemia con nuestro contenido”.

6G es el nombre que Eduardo, Alejandra y sus cuatro hijos, Sofía, Sabrina, Matteo y Tomás, decidieron darle a su familia viajera. Desde hace más de 20 años que los Giusiano, oriundos de Chaco, se dedican a recorrer el mundo, y ni la pandemia los ha frenado.

En diálogo con este medio, indicaron que este nuevo estilo de vida nació porque el padre desde siempre se proyectó aventurándose como Indiana Jones y pasaba horas leyendo los libros de Julio Verne. Cuando se enamoró de su mujer, decidió que no quería hacerlo solo.

6G, la familia viajera de Resistencia que recorre el mundo. Foto: Instagram

Ya han conocido más de 60 países, logrando sumergirse en diferentes culturas. “El viajero busca romper las barreras del tiempo y del espacio. No importa si estuviste un día, diez o cinco minutos, tiene que ver con lo que dejaste en los demás”, aseguró Eduardo, y agregó: “Requiere una apertura mental y una energía especial para aprovechar ese momento especial que la vida te regaló”.