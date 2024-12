Cuándo es el paro de trenes, cuánto dura y a qué líneas afecta

La Fraternidad, el gremio que involucra a la mayoría de los trabajadores ferroviarios, ratificó su medida y habrá paro de trenes durante esta semana. El motivo es en reclamo a la propuesta de aumento salarial del Gobierno de 1% para noviembre y 2,5% para diciembre.

Cuándo es el paro de trenes

La medida de fuerza gremial tiene fecha confirmada: este miércoles 18 de diciembre no habrá trenes desde las 00:00 hasta las 24:00 hs. “Los paros en nuestra actividad no son simpáticos, ni para quienes los padecen ni para los que los llevamos adelante. Pero es nuestra única herramienta legal que tenemos los trabajadores cuando no se atienden nuestros reclamos”, señalaron desde La Fraternidad en un comunicado publicado en redes sociales. Además, subieron a YouTube, un video en el que hacen mención de que el aumento que les quieren dar equivale a dos chupetines.

El comunicado de La Fraternidad.

A qué líneas afecta el paro de trenes

Según lo detallado, la medida incluirá a todas las del país, incluidas a las seis más usadas del Área Metropolitana de Buenos Aires: San Martín, Roca, Mitre, Urquiza, Belgrano Sur y Sarmiento. Miles de usuarios se verán afectados por la medida de fuerza y deberán buscar alternativas en sus rutinas de viaje.

No es el primer reclamo que se hace en el mes. Durante los primeros días de diciembre, los trabajadores ferroviarios habían determinado que los trenes vayan a 30 kilómetros por hora, su velocidad mínima. Además, no se descarta que la medida pueda extenderse más allá del 18 si los reclamos no son atendidos.