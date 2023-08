Cómo ver a Lionel Messi en vivo y en directo, pagar menos y en cuotas

Lionel Messi brilla en Estados Unidos. Cuando parecía que ya no le quedaba nada por ganar, el hombre va y, en menos de un mes, le facilita a Inter Miami hacerse con el primer trofeo de su historia. Los argentinos radicados allí disfrutan de este momento del 10 y los que están aquí sueñan con ir a ver lo jugar.

Pero el furor de Messi es tal que no hay quien no quiera verlo, incluso aquellos que no pueden acceder a un viaje. En ese caso, la opción es verlo en vivo y en directo por la plataforma Apple TV. ¿El costo? 7 dólares por mes.

¿Cuánto sale viajar a Miami para ver Messi?

En primer lugar hay que tener en cuenta que el pasaje aéreo a Miami. Volando con American Airlines en Económica los precios van desde 938 dólares, ida y vuelta.

Hay varios modos de trasladarse desde el aeropuerto de Miami a Fort Lauderdale, donde se encuentra el estadio de Inter Miami, pero si por caso se elige un taxi, el costo ronda por los 42 dólares.

Lionel Messi (AP Foto/Joshua A. Bickel) Foto: Joshua A. Bickel

El alojamiento por tres noches en un hotel cercano al estadio puede costar cerca de 210 dólares.

Hecho el viaje, el traslado y habiendo arreglado la estadía es el momento de conseguir entrada al partido. La buena noticia en este caso es que el estadio es pequeño y, dicen quienes lo conocen, “se ve bien de todos lados”. Es una buena noticia: se puede optar por el ticket más barato, que cuesta 180 dólares.

De esta manera, sin contar el dinero que habrá que tener para alimentarse (una pizza, con agua y una cerveza sale hasta 35 dólares), hidratarse y comprar algún recuerdo, una escapada para ver a Messi a precio del dólar blue de este jueves (725$) podría costar, como base, cerca de 1.370 dólares.

Secretos de financiación y para gastar menos

Uno de los secretos para financiar la compra de pasajes aéreos, por caso, es acudir a un “split”, que es el desdoblamiento del pago, es decir, utilizar dos intrumentos de financiación.

Lionel Messi en la final de la Leagues Cup con Inter Miami. (Prensa Inter Miami).

De esta manera, las personas pueden utilizar dos tarjetas de crédito o dos medios de pago diferente: crédito y debito o crédito y transferencia, por ejemplo.

Por otro lado, una vez en destino, se recomienda pagar con tarjeta de débito. Sucede que hoy la diferencia entre el dólar Qatar y el Tarjeta es de 18 pesos.

No obstante, conviene hacer compras con débito y no con crédito porque la primera permite hacer compras diarias menores a 300 dólares, mientras que los gastos de la tarjeta se acumulan a fin de mes, por lo que probablemente deba a pagarse a cotización de dólar Qatar.

Por otra parte, tampoco se recomienda gastar el dólar billete, ya que al tener que reponerlo de vuelta en Argentina, seguramente ya tenga un valor más elevado que el que se consiguió en primera instancia.