Los censistas comenzaron con un reclamo masivo ya que, a casi 50 días del Censo 2022, aun no percibieron el pago prometido. Los desbalances de gestión entre las provincias, la falta de comunicación de ciertos organismos públicos y la inflación son parte de los causales del retraso.

El 18 de mayo se realizó el operativo censal y quienes trabajaron durante ese día todavía no percibieron los 6.000 pesos acordados.

Pasaron casi 50 días desde el Censo y todavía se adeudan los pagos. Foto: Nicolas Bravo

Si bien el Indec manejó el trazo grueso del censo, la puesta en práctica del operativo dependió de las direcciones provinciales de estadística. Por tal motivo, como se suponía, no habrá un único día de pago.

La inflación como marco de todo

Desde el propio Indec informarán, a mediados de este mes, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, y el dato seguramente iguale o supere el de mayo, lo que, cuando se cumplan dos meses, redundará en una pérdida del poder adquisitivo del 10%.

Los censistas no tienen respuesta respecto del pago. (Foto: Los Andes)

Ese porcentaje no es indistinto para quienes precisaban ese dinero cuanto antes. Fueron 750.000 personas las que trabajaron aquel 18 de mayo.

“Me anoté por necesidad”, dice Karina, de 44 años. Es auxiliar de enfermería, pero no trabaja full time porque está sola a cargo de su hija y de su padre, en sus noventas, postrado, con cáncer. “Te da bronca. Iban a pagar lo

s primeros días de junio. Yo pensé, tipo el 10 o el 15″.

Y agregó: “Uno lo hace para sumar. Le dijimos a la coordinadora, pero se lavó las manos. Dijo que está como nosotros. No tenemos ni un mensaje, ni nada. Estamos en el aire”.

Cuál es la fecha de cobro del Censo 2022

Muchos aseguran que la fecha nunca les fue informada. En otros casos, señalan que les habían dicho que no cobrarían antes de los 60 días corridos, aunque no se mencionó una fecha específica, se estaría hablando del 18 de julio.

También hay quienes dicen que la promesa fue cobrar “los primeros días de julio”. A un jefe de Fracción (el pues

Hay varias versiones sobre la fecha de pago.

to más alto de la estructura censal) le informaron desde la Ciudad de Buenos Aires (la jurisdicción para la que trabajó) que estimaban que los censistas cobrarían esta semana: pero solo una tanda de más de 51.000 personas.

Por otra parte, otro grupo de censistas pensaba cobrar durante “los primeros días de junio”. Hacia el 8 de ese mes, el chat, explotado de quejas, llevó a la coordinadora a reconocer errores. Días después explicó que se intentaban agilizar los pagos.

La versión del INDEC sobre los pagos

El 16 de junio, el mismo día en que salió en el Boletín Oficial la última modificación del presupuesto nacional con un párrafo, entre los “considerandos”, que asentaba la necesidad de prever para “el Indec (...) los créditos necesarios para continuar con las actividades propias del censo”, el Instituto mandó un mail a todos los censistas.

El Indec dio su versión sobre el retraso del pago a censistas. Foto: @JuanoFabiani

En este se explicaba que estaban trabajando con las provincias para completar el circuito administrativo y depositar con rapidez, y aseguraban que contaban con los fondos para abonarle a todas las personas que realizaron las tareas censales y (sic) “que no se demorará el pago”.

“Ya se firmaron las resoluciones y las órdenes de pago”, dicen desde el Indec y agregan que “el Banco de la Nación Argentina está haciendo algunas transferencias, y otras órdenes están en Tesorería General de la Nación, que tiene que dar la orden final para que el Banco Nación pueda transferir”.

Lo cierto es que no hay una fecha específica de cobro porque el Indec no maneja la totalidad del proceso, que en parte está en manos de las jurisdicciones, de hecho provincias como San Luis, Salta, Catamarca y Tucumán ya empezaron a pagar, pero la mayor parte del país no lo hizo. La circunstancia, totalmente predecible, se podría haber comunicado desde el primer momento.

“Son 750.000 personas a las que hay que pagarles y previo el pago se debía certificar el cumplimiento de las tareas para asegurar el pago a las personas que correspondan. Ya hay censistas que han recibido el pago, pero no deja de ser una cantidad enorme que se tiene que habilitar”, se justificaron desde el Indec.

Por qué se demoraron los pagos

En las áreas de Estadísticas aseguran que este tipo de operativos terminan dependiendo de la lentitud o celeridad de las provincias. El ida y vuelta Nación-provincias (encarnado ahora en Indec-direcciones provinciales de Estadística) fue central en este caso.

Participaron 750 mil censistas. Foto: @JoseMayansOk

Sucede que el operativo censal fue realmente complejo, más, incluso que el de las elecciones.

1) Los interesados en ser censistas se anotaban; 2) algunos (750.000) quedaban seleccionados (por las provincias, hay que aclarar); 3) se diseñaban las estructuras piramidales y el operativo, por zonas. Se los capacitaba.

4) Los coordinadores de los distintos grupos consignaban en planillas quiénes habían ido a la capacitación y quiénes, no.

5) Durante el proceso, era fundamental obtener (y asentar en

planillas) el CBU de cada censista (Clave Bancaria Uniforme), de modo que el Banco Nación pudiera pagarles, terminado el censo, con explícita aclaración de que no sería válido el CVU (Clave Virtual Uniforme).

6) El día del censo, los censistas debían estar en tiempo y forma en su puesto de trabajo. 7) Los coordinadores responsables debían informar -el día del censo- qué censistas se presentaron y cuáles, no, en nuevas planillas.

Lo que sigue es, 8) las direcciones de estadística debían enviar al Indec listados de todos los censistas que definitivamente participaron del censo, sus datos personales y CBU para cobrar.

9) El Indec debía cotejar todos esos nombres con su propio sistema de registros. Luego, 10) devolverlos a las provincias para que, 11) las provincias corrigieran errores y, 12) volverlos a mandar al Indec en forma definitiva.

Las vueltas del CBU y del CVU

Aseguran que uno de los grandes problemas fue que muchos censistas no tenían cuenta bancaria y, por lo tanto, CBU (por ser, por ejemplo, muy jóvenes), o sencillamente se equivocaron e informaron el número de su billetera virtual.

El complejo operativo del Censo 2022. Foto: José Gutierrez

Eso generó una demora que hizo que, por ejemplo, en CABA recién el jueves 30 el Indec mandara las planillas a la jurisdicción (ya revisadas por el organismo), para la rectificación final.

Pasado ese escollo, ahora llegó la segunda parte del trámite administrativo, que es el punto en el que están ahora los pagos, y que consiste en que el Indec informe al Banco Nación a quiénes hay que transferir qué montos.

El Banco, entonces, debe pedir autorización a Tesorería General de la Nación para girar el dinero.

Una vez que Tesorería autoriza, el Banco finalmente hace los giros. El cobro sale en cuestión de horas, a medida que, por tandas, todo se va destrabando.