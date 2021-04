Se llevó a cabo el taller “Arte para sanar”, organizado al aire libre por el grupo Alas Rosas en la Escuela N° 428. El taller gratuito, donde participaron al alrededor de 25 mujeres fue dictado por el artista plástico Horacio Callandrielo, oriundo de Buenos Aires.

Griselda Núñez, creadora del grupo Alas Rosas que incorpora a mujeres que padecen o superaron el cáncer de mama, comentó que el taller de expresión tiene como objetivo conectar a cada persona con sus emociones través de la pintura.

Con respecto al grupo Alas Rosas relató que hace 9 años superó el cáncer de mama y creó el grupo Alas Rosas, porque sostuvo que se sintió muy sola cuando pasó por la enfermedad.

“Hoy la provincia se viste de rosa en octubre, pero en esa época era todo muy difícil, no se hablaba tanto del tema. Así es que apenas comencé a recuperarme, cuando me empezó a salir el pelo, armé un grupo para poder dar contención y explicar a las mujeres que no están solas, que pueden salir de esa situación, que hay esperanza. Transformé mi situación de dolor en servicio y así nació Alas Rosas”, explicó la fundadora del grupo.