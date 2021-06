Una nueva denuncia por abuso sexual fue radicada ante el fiscal de Instrucción N°1 de la Segunda Circunscripción, Estanislao Elías Bys. Una mujer que fue empleada judicial de la ciudad de Oberá es la denunciante de hechos de acoso y abuso sexual por parte de Pedro Alberto Fragueiro, exjuez de Familia y Violencia Familiar de Puerto Iguazú.

Hoy, la víctima tiene 34 años y manifestó que cuando tenía apenas 26 conoció al acusado porque le había comprado un cachorro de la raza Buldog Inglés y había acordado pagárselo en cuotas.

Fue justamente en un viaje a Posadas para cubrir uno de los pagos cuando sucedió el incidente: “Por mensajes de Whatsapp me pidió que fuera al despacho del juzgado del cual era secretario. Cuando me acerqué a entregarle el dinero sólo charlábamos del tipo y cantidad de alimento que debía darle al perro y él se sentó en una posición provocadora, recostado con las piernas abiertas y con gestos obscenos, y diciéndome que me quedaba muy bien el pantalón y la remera que llevaba puestos. Yo para desviar la situación continué hablando del perro pero se me acercó sin levantarse de la silla porque tenía ruedas y comenzó a tocarme las piernas, en ese momento le dije: ‘No te acerques un paso más porque te voy a dar un bollo en la cara’. Me miró con risa burlona e irónica, yo me alejé y le pedí el recibo del pago de la cuota y me fui rápidamente”.

Continúa relatando en su denuncia que: “Como recién había ingresado al Poder Judicial y llevaba los estudios médicos para comenzar a trabajar allá, habíamos acordado que le llevaría el dinero de perro. Él –Fragueiro- me dijo también que nadie asciende en la Justicia, más siendo mujer, por su capacidad sino por el contacto que tenga y que para ello debía acostarme con él para, al menos, pasar a planta permanente”.

Denunció a su vez que el mismo día de agosto, pocas horas después del episodio de acoso, la esposa de Fragueiro comenzó a enviarle mensaje de texto a su pareja “diciéndole que yo había ido a Posadas a provocar a su marido al despacho, a acosarlo”.

Pedro Fragueiro, ex juez, suma otra denuncia por abuso Gentileza: Misiones Online

Agregó también que “al día siguiente Fragueiro me mandó un mensaje en los que decía que todo había sido un mal entendido, que su esposa revisa su teléfono y que es muy celosa. Como no le respondí siguió enviándome mensajes insistiendo en volver a vernos. ‘Tenés lindas piernas y qué buen cuerpo tenés’, me dijo. Sólo le respondí pidiéndole por favor que dejara de mandar mensajes y que el pago de las cuotas por el perro quedaría entre mi pareja y su esposa de manera formal”.

Pedro Alberto Fragueiro fue destituido por “falta de cumplimiento de deberes de funcionario” el lunes 31 de mayo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Misiones. Los siete integrantes del cuerpo de forma unánime lo desplazaron de su cargo y por consiguiente de los fueros que le impedían ser investigado.

Ahora se aguarda la evolución de las denuncias penales en su contra, por las cuales y tiene un pedido de detención formulado por uno de los querellantes.

Fuente: Primera Edición