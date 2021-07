En la ciudad de Puerto Iguazú se estuvo llevando adelante la filmación de la película “Una sola noche” desde hace tres semanas y hoy finalizará el rodaje que tiene por actores a Emilia Attias y “El turco” Naim Sibara.

“Una sola noche” es una película dirigida por Luis Hitoshi Díaz, con producción de Lagarto Cine y Siamés Producciones y este viernes culminan el rodaje del film que pretenden estrenar aún este año en Misiones.

Este trabajo de filmación que se dio en territorio misionero fue gracias a la articulación entre el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), el Ministerio de Turismo de la Provincia, el Hotel Panoramic Grand, el productor de la película Hugo Castro Fau (Lagarto Cine) y el “fixer” misionero Juan Ferreira. Como resultado de esta sinergia, se logró las plazas necesarias para todo el equipo y que el hotel sea el escenario principal del film.

Iguazú fue elegida para filmación por muchos aspectos, como el paisaje, además de que la ciudad posee su propio instituto audiovisual, un desarrollo muy importante en la industria en relación a técnicos muy profesionales, con un profundo conocimiento de los requerimientos para hacer tanto largometrajes cinematográficos como publicidades.

El productor Hugo Castro Fau dialogó con medios locales y dijo “Elegimos misiones después de una investigación, de cuándo y en qué momento se hizo cine en esta provincia, encontramos un artículo del diario El Territorio que contaba con detalle y con mucho cariño el momento en que Armando Bo e Isabel Sarli vinieron a la provincia. El texto destacaba esta relación que tuvieron con los misioneros y con la gente de Iguazú, así que decidimos venir a misiones y repetir esa experiencia”

Agregó además “creo que yo encontré algo que ellos no encontraron, Misiones tiene productores de cine y actores de cine que pueden participar en una producción nacional e internacional”

"Misiones tiene productores de cine y actores de cine que pueden participar en una producción nacional e internacional” dijo el productor. Obera Inside

Castro Fau explicó “Este es un proyecto que lo venimos desarrollando hace más de 2 años, Misiones el lugar ideal para poder filmar una película, por varias razones entre ellas tiene un gobierno, un Ministerio de Cultura y un Ministerio de Turismo que llevan adelante políticas que permiten junto con el Instituto audiovisual de Misiones que se lleven adelante servicios de producción de cine, como ser proyectos de otras provincias y de otros lugares del mundo”

Continuó diciendo “también tiene políticas para que sean los propios Misioneros a través de sus productores directores sus guionistas y sus actores cuentan sus propias historias”

El productor comentó que se sorprendió de Iguazú, una ciudad que no conocía pero que para él tiene mucho potencial fílmico, expresó que hizo imágenes en lugares que no estaban en el guion con el objetivo de incluir los paisajes en la película. “Son paisajes totalmente abrasadores, es hermoso para donde lo mires si bien la película siempre fue dentro de un hotel pero es que se desarrolle con estos paisajes en sus alrededores te da un Plus espectacular”

Agregó además que “no quiero quedar como charlatán pero no encuentro desventajas de grabar en Iguazú tuvo un equipo de primera categoría mitad capital y Mitad local me voy re feliz con este trabajo”

“Si pudiera llevarme al equipo de la productora de Misiones a la capital los llevaría, realmente son espectaculares. Si volvemos para la segunda parte de la película o para otras producciones los convoco” remarcó.

Fuente: El territorio