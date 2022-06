Los jugadores son de las categorías mini, sub-mini, pre-mini, sub 13, sub 15 y sub 17. Las actividades comenzaron ayer con la visita del club de básquet de Estudiantes de Tucumán, que disputó de esta manera un torneo amistoso con clubes locales.

El encuentro fue organizado de manera colectiva por los integrantes de la Liga de Básquet de Puerto Iguazú y Tucumán. Los anfitriones recibieron con un almuerzo popular y los visitantes se hospedan en las casas de los jugadores locales.

La presentación del torneo se llevó a cabo el sábado por la mañana con presencia de autoridades municipales y representantes de los equipos. El torneo se jugó en el Polideportivo Municipal de Puerto Iguazú.

El básquet en la agenda del fin de semana de Puerto Iguazú Foto: La Voz de Cataratas

Fuente: La Voz de Cataratas