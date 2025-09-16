Las predicciones de Mhoni Vidente para esta semana: colores, días y números de la suerte

Mhoni Vidente volvió a captar la atención de millones de seguidores en Latinoamérica con sus predicciones semanales. En esta oportunidad, reveló cuáles serán los factores que acompañarán la fortuna de cada signo entre el lunes 15 y el domingo 21 de septiembre de 2025.

La astróloga, famosa por sus intervenciones en programas de televisión y por sus aciertos en cuestiones políticas y del espectáculo, aseguró que este período traerá oportunidades clave para tomar decisiones y abrirse a nuevas experiencias. Según explicó, “cada signo tiene un momento para brillar, y la energía de esta semana está muy cargada para dar pasos importantes”.

Las predicciones semanales para cada signo según Mhoni Vidente.

No es la primera vez que Mhoni sorprende con sus anuncios: en el pasado se volvió viral por anticipar resultados electorales, romances de celebridades y hasta fenómenos climáticos.

Los números, días y colores de la suerte para cada signo esta semana de septiembre

Para esta tercera semana de septiembre, Mhoni Vidente detalló qué energías acompañarán a cada signo:

Aries: Números 04, 29 y 46 | Día: Viernes | Colores: Azul y Verde

Tauro: Números 02, 23 y 45 | Día: Miércoles | Colores: Blanco y Rojo

Géminis: Números 11, 14 y 28 | Día: Lunes | Colores: Naranja y Azul

Cáncer: Números 08, 13 y 21 | Día: Jueves | Colores: Amarillo y Naranja

Leo: Números 01, 33 y 77 | Día: Miércoles | Colores: Azul y Blanco

Virgo: Números 06, 20 y 45 | Día: Miércoles | Colores: Verde y Naranja

Libra: Números 09, 26 y 40 | Día: Lunes | Colores: Rosa y Amarillo

Escorpio: Números 05, 12 y 24 | Día: Martes | Colores: Amarillo y Naranja

Sagitario: Números 03, 15 y 31 | Día: Jueves | Colores: Rojo y Amarillo

Capricornio: Números 01, 02 y 30 | Día: Viernes | Colores: Blanco y Rojo

Acuario: Números 07, 18 y 34 | Día: Jueves | Colores: Azul y Amarillo

Piscis: Números 06, 08 y 27 | Día: Miércoles | Colores: Amarillo y Negro

Con estas guías, Mhoni invita a cada signo a aprovechar los días con más energía positiva, usar los colores que potencien la suerte y estar atentos a los números que podrían traer buenas noticias.