Mhoni Vidente predijo un atentado contra el Papa León XIV y encendió las alarmas: “Los demonios se avecinan”

La designación del nuevo Papa León XIV ha generado múltiples reacciones alrededor del mundo, entre ellas la de Mhoni Vidente. Famosa por sus predicciones que se vuelven virales, la astróloga y clarividente lanzó una advertencia sobre el futuro del pontífice que ha llamado la atención de millones de personas.

ARCHIVO - El papa León XIV a su llegada a su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 4 de junio de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo)

En su más reciente mensaje, aseguró que el Papa León XIV atravesará un periodo clave, marcado por importantes desafíos espirituales y posibles amenazas. Sus declaraciones, cargadas de simbolismo y misticismo, dejaron un mensaje inquietante sobre lo que podría ocurrir en el Vaticano y el papel que asumirá este nuevo líder de la Iglesia.

Esto fue lo que predijo Mhoni Vidente sobre el futuro del Papa León XIV

En una de sus últimas predicciones, Mhoni Vidente advirtió que el Papa León XIV debe mantenerse en estado de alerta, especialmente los días 13, debido a la posibilidad de un atentado que tendría origen en Asia.

De acuerdo con sus palabras, el agresor podría ser “un árabe o alguien con turbante”, y este hecho representaría un momento crítico dentro del pontificado.

En este marco, la vidente señaló que el pontificado del nuevo Papa podría durar “7 meses o 7 años”, vinculando este periodo con una misión espiritual de gran importancia.

“Por eso León, porque va a defender completamente a la humanidad y a la religión de los demonios que se avecinan”, agregó Mhoni Vidente.

Estas palabras se han viralizado rápidamente en redes sociales, provocando una amplia gama de reacciones tanto de seguidores como de críticos escépticos.