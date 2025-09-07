Mhoni Vidente reveló los colores de la suerte durante septiembre 2025 para cada signo del zodiaco.

Mhoni Vidente, la astróloga con mayor cantidad de seguidores en Latinoamérica, comparte las claves energéticas que dominarán el mes, incluyendo los colores que favorecen la abundancia y abren oportunidades inesperadas.

Efemérides. Día Mundial del Arcoíris. (Imagen ilustrativa)

En lo que la especialista describe como un mes de “comienzos y cierres”, cada signo del zodíaco recibe una recomendación cromática para aprovechar al máximo la energía del universo.

Mhoni Vidente reveló los colores que debés usar para atraer la abundancia, según tu signo

Aries: rojo y blanco, aliados de poder y coraje.

Tauro: azul intenso y verde esmeralda, para estabilidad y equilibrio.

Géminis: verde y blanco, conectando con la armonía y la comunicación.

Cáncer: blanco y negro, para equilibrar emociones y proteger la sensibilidad.

Leo: naranja y dorado, potenciando la vitalidad y el magnetismo personal.

Virgo: azul y rojo, fortaleciendo la claridad mental y la determinación.

Libra: rosa y celeste, favoreciendo la armonía en relaciones y decisiones.

Escorpio: rojo oscuro y púrpura, aumentando la pasión y la intuición.

Sagitario: rojo y naranja, para encender la energía y la aventura.

Capricornio: blanco y gris plata, potenciando la disciplina y la estabilidad.

Acuario: blanco y turquesa, estimulando la creatividad y la innovación.