Mhoni Vidente predijo el embarazo de Taylor Swift después de acertar su matrimonio con Travis Kelce: “Está de...”.

La famosa astróloga cubana Mhoni Vidente sorprendió al revelar importantes predicciones sobre los famosos y su futuro, y en esta ocasión puso la mirada sobre Taylor Swift.

ARCHIVO - Taylor Swift durante un concierto en el Estadio Wembley como parte de la gira The Eras Tour, el 21 de junio de 2024, en Londres. (Foto por Scott A Garfitt/Invision/AP, Archivo)

Según la pitonisa, la cantante no solo estaría esperando un bebé de aproximadamente tres meses junto a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con el que se casará próximamente. Además, adelantó el género del bebé y sugirió que Taylor podría compartir este momento tan especial con otra celebridad. “Ya pegó”, aseguró la vidente.

Así predijo Mhoni Vidente el embarazo de Taylor Swift

Esta semana, la astróloga Mhoni Vidente sorprendió al revelar que Taylor Swift podría estar esperando un bebé. Según el tarot, el embarazo de la cantante de 34 años tendría “dos meses y medio, casi tres”, detalló la pitonisa. La intérprete de Blank Space, Bad Blood y Look What You Made Me Do estaría viviendo un momento de gran felicidad en su relación actual y emocionada con la noticia. “Está muy enamorada”, afirmó Mhoni.

Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs hicieron público su noviazgo en 2023. Fue recién en diciembre de ese año cuando la cantante contó que empezaron a salir después de que Travis hablara sobre ella en un podcast. Aun así, decidieron mantener su relación en privado durante un tiempo, según explicó ella a la revista TIME.

Por otra parte, según las predicciones de la vidente, el bebé que tendrían Travis Kelce y Taylor Swift sería un niño. Ni la cantante ni el futbolista han confirmado el embarazo.

Mhoni Vidente confirmó su predicción: Taylor Swift y Travis Kelce se casan

“Taylor Swift está muy feliz. Se va a casar”, declaró Mhoni Vidente, quien aseguró haber tenido una visión sobre el futuro de la cantante, provocando gran sorpresa y conmoción entre sus seguidores.

Se trata de una predicción que la pitonisa hizo en 2024 y que, efectivamente, se cumplió, ya que la cantante confirmó recientemente su matrimonio con Travis Kelce a través de un carrete de fotos publicado en sus redes sociales.