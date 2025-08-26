Taylor Swift es una de las cantantes internacionales sobre la que más se habla en estos últimos días. Es que la artista estadounidense revolucionó a la Argentina en 2023 con su visita al país por primera vez para dar sus tres shows el 9,10 y 11 de noviembre en el marco de su gira mundial “The Eras Tour” que se realizó en el estadio de River Plate.

Durante su visita al país, Taylor Swift estuvo muy bien acompañada. La cantante estadounidense llegó a la Argentina junto a su novio, Travis Kalce y disfrutaron de su estadía recorriendo las calles porteñas y comiendo en uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Pero ¿quién es él y a qué se dedica?

Quién es Travis Kelse, el hombre que conquistó a Taylor Swift

Poco tiempo antes de su llegada a la Argentina, comenzó a circular el rumor de que la cantante estaba saliendo con un nuevo galán. Luego de varios romances fallidos, entre ellos con Harry Styles de One Direction y Matty Healy de The 1975, la rubia encontró el amor. Esta vez en un deportista de élite.

Quién es el nuevo novio de Taylor Swift

Se trata del jugador profesional de futbol americano Travis Kelce, quien se desempeña en el equipo Kansas City Chiefs. Pero ¿cómo se conocieron y nació el amor?

Las especulaciones sobre el romance comenzaron cuando se le vio a la cantante en algunos partidos de Kelce y se la vio festejando cada triunfo del equipo. Además, se había filtrado una foto de Taylor sentada al lado de la mamá del jugador en el palco que tiene la familia de él en el estadio.

Taylor Swift alentando al equipo de Travis Kelce

Luego de los rumores, la pareja comenzó a mostrarse en público y de esa manera se confirmó el romance.

Antes de su romántica estadía en la Argentina, la pareja tuvo su primera aparición en público donde se mostraron en la gala de Saturday Night Live en Nueva York. La cantante se mostró muy cariñosa y atenta con su novio y él rápidamente recibió la aprobación de los fans de la popstar.

Otra de las citas de la pareja de enamorados fue nada más y nada menos que en un restaurante argentino en la ciudad de Kansas. Pero eso no fue todo. Meses más tarde, Taylor y Travis protagonizaron otra salida romántica en territorio argentino. Además, el deportista estuvo presente dándole su apoyo a su novia en los shows en River Plate y las imágenes recorrieron el mundo entero.

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kalce

Meses más tarde, precisamente este 26 de agosto de 2025, la reconocida artista internacional y el destacado deportista de la liga de fútbol americano sorprendieron a todos al confirmar su compromiso a través de redes sociales.

¡Se casa Taylor Swift! Quién es Travis Kalce, el deportista que conquistó su corazón: así anunciaron su compromiso

Con unas románticas fotos y un epígrafe, Taylor Swfit dejó sin aliento a sus fanáticos al compartir la feliz noticia. “Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se casan”, anunciaron y las felicitaciones no tardaron en inundar las redes sociales.